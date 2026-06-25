Η υπερβολική ζέστη επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου, την υγεία και την απόδοση των ανθρώπων.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η οργάνωση Save the Children, περίπου ένα στα τρία νοικοκυριά στην Ισπανία, δηλαδή το 33%-34%, αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του σε κατάλληλη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των πιο ζεστών μηνών του έτους.

Όπως επισημαίνει η οργάνωση, η υπερβολική ζέστη επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου, την υγεία και την απόδοση των ανθρώπων, τονίζοντας ότι η ενεργειακή φτώχεια το καλοκαίρι αποτελεί μια πραγματικότητα που συχνά αγνοείται σε σύγκριση με την αντίστοιχη του χειμώνα.

Όσοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κλιματισμό, παρακολουθούν διαρκώς την κατανάλωση ρεύματος, προσπαθώντας να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να εκτοξεύσουν τον λογαριασμό τους. Με στόχο να δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις, οι ειδικοί της Expert Clima, μίας από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες του κλάδου, επιχείρησαν να καταρρίψουν έναν από τους πιο διαδεδομένους μύθους.

Πότε πρέπει να κλείνετε το κλιματιστικό

Οι ειδικοί της Expert Clima αναγνωρίζουν ότι η σύγχυση είναι λογική, ιδιαίτερα σε μια περίοδο συνεχούς αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Η άποψη ότι το συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο του κλιματιστικού αυξάνει σημαντικά την κατανάλωση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, ωστόσο, όπως εξηγούν, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σωστά.

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Όπως ανέφεραν στο περιοδικό El Mueble, το βασικό είναι να κατανοήσει κανείς τον τρόπο λειτουργίας του κλιματιστικού. Πράγματι, κατά την εκκίνηση απαιτείται μια μικρή επιπλέον ποσότητα ενέργειας, όμως αυτή η αυξημένη κατανάλωση διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα και είναι αμελητέα σε σύγκριση με την ενέργεια που καταναλώνεται όταν η συσκευή παραμένει σε λειτουργία για πολλές ώρες.

Από εκεί και πέρα, η σύσταση διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρήση. Εάν κάποιος πρόκειται να φύγει από το σπίτι ή να αφήσει ένα δωμάτιο άδειο για αρκετή ώρα, τότε η πιο λογική επιλογή είναι να απενεργοποιήσει το κλιματιστικό.

Δεν έχει νόημα να ψύχεται ένας χώρος που δεν χρησιμοποιείται, καθώς η κατανάλωση αυτή μεταφράζεται άμεσα σε υψηλότερο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

Αντίθετα, όταν η απουσία είναι πολύ σύντομη, για παράδειγμα 10 έως 15 λεπτά, τα δεδομένα αλλάζουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά σε μικρούς χώρους που ψύχονται γρήγορα, μπορεί να είναι πιο αποδοτικό να παραμείνει το κλιματιστικό σε λειτουργία.

Η απενεργοποίησή του θα σήμαινε ότι ο χώρος θα έπρεπε να ψυχθεί ξανά από την αρχή μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κάτι που ενδέχεται να είναι λιγότερο αποδοτικό από τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας για λίγα λεπτά.

Τι συμβαίνει όταν μένει ανοιχτό όλη μέρα

Αξίζει επίσης να εξεταστεί τι συμβαίνει όταν το κλιματιστικό παραμένει αναμμένο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μια πρακτική που πολλοί θεωρούν λανθασμένα ότι εξοικονομεί χρήματα.

Η πραγματικότητα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τύπος της συσκευής και η θερμομόνωση της κατοικίας. Εάν το σπίτι χάνει εύκολα τη δροσιά λόγω παλαιών κουφωμάτων, ανοιχτών θυρών ή συνεχούς έκθεσης στον ήλιο, το σύστημα θα λειτουργεί αδιάκοπα για να αντισταθμίσει αυτές τις απώλειες, αυξάνοντας έτσι την κατανάλωση.

Στα οικιακά κλιματιστικά τύπου split, τα οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα, η κατανάλωση δεν μηδενίζεται όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, καθώς η συσκευή δεν απενεργοποιείται πλήρως.

Για τον λόγο αυτό, η διατήρησή τους σε λειτουργία επί πολλές ώρες μόνο και μόνο για να αποφεύγονται οι επανεκκινήσεις δεν αποτελεί συνήθως την πιο οικονομική επιλογή.

Ο ρόλος της τεχνολογίας inverter

Η τεχνολογία έχει φέρει σημαντικές βελτιώσεις, κυρίως μέσω των συστημάτων inverter, τα οποία ρυθμίζουν σταδιακά την ισχύ λειτουργίας τους. Οι συσκευές αυτές δεν λειτουργούν με συνεχείς και απότομους κύκλους ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, αλλά προσαρμόζουν την απόδοσή τους ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου, αυξάνοντας ή μειώνοντας ομαλά τη λειτουργία τους.

Χάρη σε αυτή τη δυνατότητα, είναι πιο αποδοτικές ενεργειακά, πιο σταθερές στη λειτουργία τους και αποφεύγουν τις αιχμές κατανάλωσης που χαρακτήριζαν τα παλαιότερα μοντέλα.

Τελικά, το κλειδί δεν είναι η εμμονή με το κουμπί ενεργοποίησης, αλλά η έξυπνη χρήση του συστήματος. Η λειτουργία του κλιματιστικού μόνο όταν χρειάζεται, η αξιοποίηση των προγραμμάτων χρονοπρογραμματισμού και των λειτουργιών eco ή sleep, καθώς και η βελτίωση της μόνωσης του σπιτιού με κλειστά παντζούρια, κουρτίνες και πόρτες, μπορούν να κάνουν πολύ μεγαλύτερη διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας από οποιαδήποτε άλλη μεμονωμένη επιλογή.

πηγή: elespanol