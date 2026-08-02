Το 72% βλέπει την οικονομία ως εμπόδιο για να κάνει παιδιά σύμφωνα με την έρευνα του ΟΗΕ.

Τους λόγους που οι νέοι παρότι θέλουν να κάνουν οικογένεια αλλά δεν μπορούν σκιαγραφεί η έρευνα του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουλίου για την Παγκόσμια Ημέρα Πληθυσμού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση του Ταμείου Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (#UNFPA) καταρρίπτεται η παραδοχή πως οι νεότερες γενιές ενδιαφέρονται λιγότερο για τη δημιουργία οικογένειας.

Βασισμένη στις απαντήσεις 108.926 νέων ενηλίκων ηλικίας 18 έως 39 ετών, με πρόσβαση στο διαδίκτυο, από 73 χώρες και περιοχές, η έρευνα που συντονίστηκε από τον καθηγητή Arnstein Aassve σε συνεργασία με το UNFPA και ερευνητές του Πανεπιστημίου Bocconi παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Αντί για μείωση των φιλοδοξιών, αναδεικνύεται ένα ολοένα μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα σε αυτά που επιθυμούν οι νέοι και σε όσα θεωρούν ότι μπορούν ρεαλιστικά να πετύχουν.

Σε διαφορετικούς πολιτισμούς και γεωγραφικές περιοχές, η επιθυμία για συντροφικότητα και γονεϊκότητα παραμένει ισχυρή. Σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων θεωρεί την οικονομική ασφάλεια και την καλή υγεία ως κορυφαίες προτεραιότητες ζωής, ενώ το 73% δηλώνει ότι η οικογενειακή ζωή, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης συντρόφου και παιδιών, είναι σημαντική.

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα θεωρούν τον γάμο — είτε άμεσα είτε μετά από περίοδο συμβίωσης — ως την ιδανική μακροπρόθεσμη μορφή σχέσης. Ωστόσο, αυτές οι προσδοκίες αναβάλλονται όλο και συχνότερα ή δεν πραγματοποιούνται ποτέ. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι η αλλαγή αξιών, αλλά η αντίληψη ότι οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία οικογένειας γίνονται ολοένα και πιο δύσκολο να εξασφαλιστούν.

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Οι οικονομικοί περιορισμοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, αλλά αποτελούν μόνο μέρος της συνολικής εικόνας. Η οικονομική σταθερότητα, η ασφαλής απασχόληση και η προσιτή στέγαση επηρεάζουν σημαντικά τις αποφάσεις σχετικά με τις σχέσεις και την απόκτηση παιδιών. Για πολλούς νέους, η δημιουργία σχέσης ή οικογένειας δεν απορρίπτεται, αλλά αναβάλλεται επειδή θεωρείται υπερβολικά ριψοκίνδυνη ή ασύμβατη με τις τρέχουσες συνθήκες ζωής τους. Η έρευνα δείχνει ότι το 81% των συμμετεχόντων θεωρεί την οικονομική ασφάλεια απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη μιας σχέσης, ενώ το 72% αναγνωρίζει τους οικονομικούς και στεγαστικούς περιορισμούς ως το βασικό εμπόδιο για την απόκτηση παιδιών.

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Παράλληλα, τα στοιχεία αποκαλύπτουν ένα σύνθετο συναισθηματικό τοπίο. Η αισιοδοξία για το μέλλον συνυπάρχει με ανησυχίες για την οικονομική αστάθεια, τις κοινωνικές ανισότητες και τις διεθνείς συγκρούσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι νέοι σε χώρες χαμηλότερου εισοδήματος εμφανίζονται συχνά πιο αισιόδοξοι από τους συνομηλίκους τους στις πλουσιότερες κοινωνίες.

Η μείωση των γεννήσεων δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα αλλαγής προτιμήσεων, αλλά κυρίως συνέπεια δομικών εμποδίων που περιορίζουν τη δυνατότητα των ανθρώπων να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Αυτό αλλάζει το πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης: αντί να επικεντρώνεται στην παρότρυνση των πολιτών να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία των συνθηκών που επιτρέπουν στους ανθρώπους να κάνουν ελεύθερες επιλογές για τη ζωή τους.