Οι άνθρωποι τείνουν να αξιολογούν τον εαυτό τους συγκρίνοντάς τον με τους άλλους.

Για πολλά χρόνια, τα γκρίζα μαλλιά θεωρούνταν κάτι που έπρεπε να κρύβεται. Η κοινωνία, τα πρότυπα ομορφιάς και η βιομηχανία καλλυντικών καλλιέργησαν την αντίληψη ότι η νεότητα αποτελεί προϋπόθεση ελκυστικότητας και επιτυχίας. Σήμερα, όμως, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να αφήσουν τα φυσικά γκρίζα μαλλιά τους να φανούν, όχι επειδή αδιαφορούν για την εμφάνισή τους, αλλά επειδή επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους.

Δεν είναι αδιαφορία, είναι επιλογή

Η ψυχολογία βλέπει αυτή την επιλογή μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Σύμφωνα με τη Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού των Edward Deci και Richard Ryan, η ψυχική ευημερία ενισχύεται όταν οι άνθρωποι λειτουργούν με βάση τις προσωπικές τους αξίες και όχι τις κοινωνικές πιέσεις. Η αυτονομία, δηλαδή η δυνατότητα να παίρνουμε αποφάσεις που αντανακλούν τις πραγματικές μας επιθυμίες, αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της θεωρίας. Για πολλούς, η απόφαση να σταματήσουν τη βαφή των μαλλιών τους είναι μια συνειδητή πράξη ελευθερίας και προσωπικής επιλογής.

Παράλληλα, η προσέγγιση του Carl Rogers για την αυθεντικότητα υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ψυχική ισορροπία όταν η εξωτερική τους εικόνα συμβαδίζει με την εσωτερική τους ταυτότητα. Η διαρκής προσπάθεια να διατηρηθεί μια νεότερη εμφάνιση μπορεί να δημιουργεί ψυχική κόπωση. Αντίθετα, η αποδοχή των φυσικών αλλαγών του σώματος συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη αίσθηση γνησιότητας και αυτοσεβασμού.

Μεγαλώνοντας αλλάζουμε και όσα θεωρούμε σημαντικά

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι οι προτεραιότητες αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Η Θεωρία της Κοινωνικοσυναισθηματικής Επιλεκτικότητας της Laura Carstensen εξηγεί ότι όσο μεγαλώνουμε, δίνουμε μεγαλύτερη αξία στις εμπειρίες που έχουν ουσιαστικό συναισθηματικό νόημα και λιγότερη σημασία στην εξωτερική επιβεβαίωση. Έτσι, δραστηριότητες που κάποτε θεωρούνταν απαραίτητες μπορεί να χάσουν τη σημασία τους.

Φυσικά, η κοινωνική πίεση εξακολουθεί να υπάρχει. Η Θεωρία της Κοινωνικής Σύγκρισης του Leon Festinger δείχνει ότι οι άνθρωποι τείνουν να αξιολογούν τον εαυτό τους συγκρίνοντάς τον με τους άλλους. Σε μια εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προβάλλουν εξιδανικευμένες εικόνες ομορφιάς, η αποδοχή των γκρίζων μαλλιών μπορεί να αποτελεί πρόκληση. Ωστόσο, η αυξανόμενη παρουσία δημόσιων προσώπων που επιλέγουν τη φυσική εμφάνιση, συμβάλλει στη σταδιακή αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων.

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Γιατί η αυθεντικότητα συνδέεται με μεγαλύτερη ψυχική ευεξία

Η έρευνα γύρω από την αυθεντικότητα καταλήγει σε ένα κοινό συμπέρασμα, ότι οι άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα όταν οι επιλογές τους βασίζονται στις δικές τους επιθυμίες και όχι στον φόβο της κριτικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι η βαφή μαλλιών είναι λανθασμένη επιλογή. Για κάποιους αποτελεί μορφή προσωπικής έκφρασης και τους κάνει να αισθάνονται όμορφα. Για άλλους, η φυσική εμφάνιση αντανακλά περισσότερο τον πραγματικό τους εαυτό. Και οι δύο επιλογές μπορούν να είναι εξίσου υγιείς, αρκεί να προέρχονται από εσωτερική επιθυμία.

Τελικά, τα γκρίζα μαλλιά δεν αφορούν μόνο την ηλικία. Αφορούν την αυτοεικόνα, την αποδοχή και την ελευθερία να είμαστε αυτό που πραγματικά είμαστε. Η πραγματική αυτοπεποίθηση δεν γεννιέται πάντα από την προσπάθεια να φανούμε νεότερο. Συχνά προέρχεται από τη συμφιλίωση με τον χρόνο και από την επιλογή να μην κρύβουμε τις αλλαγές που φέρνει η ζωή.

Πηγή: economictimes