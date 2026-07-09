Μήνυμα ότι θα αναβληθεί η έκτακτη σύγκληση της ΚΕ έλαβαν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπαράθεση συνεχίστηκε. Μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου τόσο ο Παύλος Πολάκης, όσο και ο Νίκος Παππάς εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην αναβολή της ΚΕ.

«Τωρα που ορθως παραιτηθηκε ο Φαμελλος ,οπως ειχα ζητησει ,ειναι μια φορα παραπανω απαραιτητη η συνεδριαση της!!

Η Κεντρικη Επιτροπη συγκληθηκε με αιτημα απο υπογραφες μελων της και δεν μπορει ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ.

Κανονικα λοιπον ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωι στο ξενοδοχειο WYNDHAM ATHENS στην πλατεια Καραισκακη !!».

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Παππάς: Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της ΚΕ

«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης».

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