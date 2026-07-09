Αστάθεια θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα σημειωθούν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Αττική.

Τι αναφέρει η ΕΜΥ

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΜΥ για την Αττική, αρχικά γενικά αίθριος, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το meteo, ο καιρός στην Αττική θα ξεκινήσει σήμερα, νωρίς το πρωί με καλές καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, προς το μεσημέρι τα σύννεφα θα πυκνώσουν και γύρω στις 3 μμ αναμένονται βροχές τόσο στο κέντρο της Αθήνας, όσο και στα βόρεια προάστεια. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προβλέψεις δεν αποκλείεται στο κέντρο να υπάρξει και σύντομη καταιγίδα.

Τέλος, βροχές και τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να δεχτούν και τα δυτικά και νότια προάστια της πόλης.

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«Τοπικές μπόρες»

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, έχουν ξεκινήσει βροχές και τοπικές καταιγίδες από το βράδυ σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη στην Αττική, από το απόγευμα και νωρίς το βράδυ γύρω από τον Σαρωνικό αλλά και γύρω από τον Κυθαιρώνα, δηλαδή κυρίως στα βόρεια προάστια υπάρχει πιθανότητα για βροχές και τοπικές μπόρες.

Η αστάθεια αυτή θα κρατήσει λίγο καθώς από αύριο τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο υδράργυρος θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα φτάσει λίγο πριν τους 40 βαθμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.

«Μικρή παρένθεση»

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Χαρά Μάλεση ο καιρός θα παρουσιάσει έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες αλλά και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Πριν από το μεσημέρι οι βροχές θα κατέβουν και νοτιότερα επηρεάζοντας την Εύβοια και την ανατολική Στερεά συνεπώς και την Αττική. Ωστόσο, μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν εξασθενίσει.

Σε περιοχές όπως η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η Πελοπόννησος και η Κρήτη ενδεχομένως δεκτούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι τους 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 - 34 βαθμούς κελσίου.

Η μικρή αυτή παρένθεση δεν θα διαρκέσει πολύ καθώς από αύριο ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση με ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα αλλά και άνοδο της θερμοκρασίας.

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Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός

Σύμφωνα με το windy, αυτή την ώρα βροχές και τοπικές καταιγίδες σημειώνονται στη βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα σε κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική αλλά και σε ανατολική Θεσσαλία και βόρεια Εύβοια. Προς το μεσημέρι, οι βροχές θα κατέβουν νοτιότερα και γύρω στις 12 μμ θα πλήξουν και περιοχές τις Αττικής. Από το μεσημέρι, η αστάθεια θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα με τοπικά έντονες καταιγίδες.