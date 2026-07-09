Η αγορά αναγκάζεται εκ νέου να ενσωματώσει στις τιμές τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο.

Ανοδικά κινούνται την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι νέες στρατιωτικές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.

Το Μπρεντ ενισχύεται κατά 1,03%, φθάνοντας στα 78,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 1,06%, στα 74,29 δολάρια το βαρέλι. Είχε προηγηθεί άλμα άνω του 4% στις τιμές κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Η άνοδος των τιμών αποδίδεται στην κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων εντός και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ενώ νωρίτερα είχε υποστηρίξει ότι η εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών έχει ουσιαστικά τερματιστεί, μετά το νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή.

Η αγορά αναγκάζεται εκ νέου να ενσωματώσει στις τιμές τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο, καθώς η αναζωπύρωση των επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα και η περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να επηρεάσουν την ομαλή διέλευση των ενεργειακών φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ.