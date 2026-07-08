…σε περίπτωση που ο Τραμπ χτυπήσει ξανά το Ιράν.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ αν υπάρξουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Πηγή του ιρανικού Press TV ανέφερε ότι το Ιράν θα χτυπά εχθρικούς στόχους με αναλογία τουλάχιστον 2 προς 1.

Η ίδια πηγή ανέφερε: «Η νέα στρατηγική του Ιράν είναι: μετά από οποιοδήποτε χτύπημα, το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει πλήρως».

Η νέα απειλή έρχεται μετά τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου ότι «δεν υπήρχε τίποτα» που θα μπορούσε να κάνει το Ιράν για να σταματήσει περισσότερες επιθέσεις.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε επίσης: «Ψεύδονται και εξαπατούν. Αν κάνουμε συμφωνία, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να κρατήσει, γιατί έχω διαπιστώσει πως είναι πολύ ανέντιμοι άνθρωποι», ενώ σε άλλο σημείο, δήλωσε: «Με τη δική μας συμφωνία, δεν θα κατασκευάσουν ποτέ πυρηνικά όπλα. Αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε συμφωνία, μπορεί απλά να το κάνουμε χωρίς συμφωνία».