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Ο 65χρονος εξαφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης στα Σφακιά Χανίων, με τις έρευνες να διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή του Φραγκοκάστελλου.

Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 65χρονου ψαροντουφεκά στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Τετάρτης (08/07).

Τον άτυχο 65χρονο εντόπισε τζετ σκι ανοικτά του Φραγκοκάστελλου, με το λιμενικό να διεξάγει επιχείρηση προκειμένου να μεταφερθεί η σορός στη στεριά.

Τα ίχνη του 65χρονου χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης (07/07), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία πλωτά σκάφη από τους Λιμενικούς Σταθμούς Παλαιόχωρας, Σφακίων και Αγίας Γαλήνης, ενώ συνέδραμαν επίσης ένα αλιευτικό σκάφος και drone της Frontex.

Νωρίτερα, είχε βρεθεί ο εξοπλισμός του, που αποτελούταν από μία σημαδούρα και τρία ψαροντούφεκα, πέντε ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Φραγκοκάστελλου.