Εγκεφαλικά νεκρός ο νεαρός άνδρας που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, κατά τη διάρκεια καταδίωξης, το πρωί της Τετάρτης (8/7), στο Άργος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος νεαρός είναι εγκεφαλικά νεκρός καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν τη σφαίρα από το κεφάλι του.

Όπως αναφέρει το νοσοκομείο Θριάσιο όπου και μεταφέρθηκε ο νεαρός μετά την καταδίωξη, «σήμερα, γύρω στις 6:30, έφτασε στα ΤΕΠ του Θριασιου από τα ΤΕΠ νοσοκομείου Αργούς, νεαρός περίπου 25, αγνώστων στοιχείων, διασωληνωμένος με μυδρίαση κ τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό. Μπήκε αμέσως χειρουργείο κ παραμένει στη νευροχειρουργική κλινική. Είναι εγκεφαλικά νεκρός».

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ασφάλειας Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ένας 25χρονος στην περιοχή του Άργους, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο νεαρός, ελληνικής και ρωσικής καταγωγής, δεν συμμορφώθηκε σε σήμα ελέγχου της ΟΠΚΕ και φέρεται να επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς με το όχημά του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς.

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Όπως αναφέρει η Αστυνομία, όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε από περιπολικά, ο 25χρονος εμβόλισε τα υπηρεσιακά οχήματα, στα οποία επέβαιναν αστυνομικοί. Στη συνέχεια βγήκε από το αυτοκίνητο, πέταξε ένα πιστόλι, το οποίο διαπιστώθηκε αργότερα ότι ήταν αεροβόλο, και επιχείρησε να διαφύγει σκαρφαλώνοντας σε μαντρότοιχο.

Τότε δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ με σκοπό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να τον ακινητοποιήσουν. Μία από τις σφαίρες τον έπληξε στο κεφάλι, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του.

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Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε.».