Εκτός κινδύνου η 53χρονη που πυροβολήθηκε στο πόδι από τον αυτόχειρα σύζυγό της - Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Σοκ έχει προκαλέσει η αιματηρή οικογενειακή τραγωδία που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Χολαργό, όταν 57χρονος συνταξιούχος πιλότος πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το περιστατικό ξεκίνησε με μια δραματική κλήση προς την Αστυνομία, όταν η γυναίκα φέρεται να φώναξε «τρέξτε, με κυνηγάει ο άνδρας μου», σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές και οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση. Όλα συνέβησαν στη γειτονιά της οδού Ξανθίππου με τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 57χρονος συνταξιούχος πιλότος πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του ζευγαριού.

Ο 57χρονος πυροβόλησε τη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας, χρησιμοποιώντας νόμιμα δηλωμένο όπλο. Στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα του ζευγαριού και αυτοπυροβολήθηκε, βάζοντας τέλος στη ζωή του. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την 53χρονη γυναίκα αιμόφυρτη και λίγα μέτρα πιο μέσα τον 57χρονο νεκρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι ασχολούταν με τη σκοποβολή και κατείχε νόμιμα όπλα. Ο αυτόχειρας ήταν συνταξιούχος πιλότος, ενώ η 53χρονη σύζυγός του εργαζόταν ως ψυχολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο.

Η γυναίκα ζήτησε βοήθεια

Παρά τον τραυματισμό της, η γυναίκα κατάφερε να καλέσει σε βοήθεια, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί της παρείχαν άμεσα πρώτες βοήθειες και συνέβαλαν στον έλεγχο της αιμορραγίας πριν τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Γείτονες περιγράφουν στιγμές πανικού, κάνοντας λόγο για έναν δυνατό θόρυβο που αρχικά θεώρησαν πτώση και στη συνέχεια φωνές για βοήθεια. Λίγο αργότερα ακούστηκε και δεύτερος πυροβολισμός, που αποδείχθηκε μοιραίος για τον 57χρονο. Παρά το σοκ, κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν πως το ζευγάρι ζούσε επί χρόνια ήσυχα στη γειτονιά, χωρίς να έχει δώσει ιδιαίτερα δικαιώματα ή ενδείξεις έντονων προστριβών.

Οι έρευνες της Αστυνομίας

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τα αίτια της τραγωδίας, συλλέγοντας καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο οικογενειακό και προσωπικό ιστορικό του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί τι οδήγησε στο αιματηρό περιστατικό που συγκλονίζει τον Χολαργό. Σύμφωνα με άτομα από το φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον του ζευγαριού, η γυναίκα το τελευταίο διάστημα δεχόταν απειλές από τον σύζυγό της.

