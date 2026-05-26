Η ορειβάτρια φέρει τραύματα στο δεξί πόδι.

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (26/05) στον Όλυμπο, όταν μία 68χρονη ορειβάτρια εντοπίστηκε τραυματισμένη σε δύσβατο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα με γαλλική υπηκοότητα φαίνεται να έχασε την ισορροπία της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί πόδι. Οι πυροσβέτες εντόπισαν την 68χρονη στο μονοπάτι Ε4 και την μετέφεραν στη θέση «Πριόνια».

Στη συνέχεια, η ορειβάτρια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

