Στην υπόθεση εμπλέκονται τουλάχιστον 40 άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν 61 περιπτώσεις απατών.

Σε πολύμηνη και συστηματική έρευνα προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ Τυρνάβου Λάρισας, αποκαλύπτοντας τη δράση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε εκτεταμένες απάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, την περίοδο 2023–2025.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην υπόθεση εμπλέκονται περίπου 40 άτομα, τα οποία κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η οργάνωση φέρεται να είχε ως βασικό στόχο την παράνομη είσπραξη προνοιακών επιδομάτων πολιτών, καθώς και την εκμετάλλευση του συστήματος επιδοτήσεων μέσω εγγραφών ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ).

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Καθοριστικό ρόλο φέρονται να είχαν τρία άτομα, τα οποία, εκμεταλλευόμενα την πρόσβασή τους σε στοιχεία πολιτών, υπέκλεπταν προσωπικά δεδομένα, όπως ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet. Στη συνέχεια, με τη χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων και παραποιημένων εγγράφων, προχωρούσαν σε αιτήματα αλλαγής κωδικών πρόσβασης στην ΑΑΔΕ, αποκτώντας πλήρη έλεγχο λογαριασμών πολιτών.

Αφού αποκτούσαν πρόσβαση, δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων προσώπων –μεταξύ των οποίων και μέλη του κυκλώματος– ώστε να καταλήγουν σε αυτούς τα ποσά των επιδομάτων.

Συνολικά, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, υποβλήθηκαν 592 αιτήματα αλλαγής κλειδάριθμων με χρήση πλαστών δικαιολογητικών, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 61 περιπτώσεις απάτης, τετελεσμένες και σε απόπειρα.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι μέλη της ομάδας προχωρούσαν και σε παράνομες εγγραφές ανηλίκων σε ΚΔΑΠ, χωρίς τη γνώση των γονέων τους, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις. Στην υπόθεση εμπλέκονται τέσσερα ΚΔΑΠ, τα οποία φέρονται να δήλωσαν συνολικά 163 ανήλικους με ψευδή στοιχεία.

Η συνολική οικονομική ζημία, τόσο για πολίτες όσο και για το ελληνικό Δημόσιο, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 199.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία ενός εκ των κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά δεδομένα πολιτών και κωδικούς πρόσβασης, 12 τραπεζικές κάρτες τρίτων, έγγραφα σχετιζόμενα με ΚΔΑΠ, καταστάσεις μαθητών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.920 ευρώ.

Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.