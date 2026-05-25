Με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας οι 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους που είχαν παραπεμφθεί να λογοδοτήσουν για τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στην περιοχή των Σερρών οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 250.000 ευρώ, την περίοδο 2016-2018.

Το δικαστήριο, ακολουθώντας την πρόταση της ευρωπαίας εισαγγελέως Ευγενίας Κυβέλου, έκρινε ενόχους και τους 13 για τα αδικήματα, κατά περίπτωση, της απάτης και της συνέργειας σε αυτή καθώς και της ψευδούς βεβαίωσης αλλά και της ηθικής αυτουργίας στην εν λόγω πράξη.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή. Επιπλέον ,το δικαστήριο επέβαλε στον καθένα από τους κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι , έξοδα 1.200 ευρώ.

Επτά κατηγορούμενοι προχώρησαν σε ποινική συνδιαλλαγή

Να σημειωθεί πως ο αρχικός αριθμός των κατηγορουμένων έφτανε τους 32. Ωστόσο η υπόθεση διαχωρίστηκε καθώς οι 7 από αυτούς είχαν επιστρέψει τα χρήματα , ύψους 165.000 ευρώ και προχώρησαν σε ποινική συνδιαλλαγή, ομολογώντας την ενοχή τους. Τελικά καταδικάστηκαν σε ποινές από 2 έως 3 χρόνια φυλάκισης, με τριετή αναστολή.

Η πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η υπόθεση αυτή αποτελεί την πρώτη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όσα γίνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για το πώς διανεμήθηκαν τα κοινοτικά κονδύλια τα προηγούμενα χρόνια.

Λευκές σελίδες για μισθωτήρια

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αίσθηση είχε προκαλέσει η κατάθεση της προϊσταμένης ελέγχων Βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία, ήταν πρακτικά ανύπαρκτος ο διοικητικός έλεγχος όλων των μισθωτηρίων για τις επίμαχες εκτάσεις. «Δεν γινόταν διοικητικός έλεγχος των εκτάσεων που προσκόμιζαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι. Κατέθεταν μέχρι και λευκές σελίδες αντί για μισθωτήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επίσης, αδύνατη ήταν και η διασταύρωση των στοιχείων καθώς δεν μπορούσε να γίνει διασύνδεση με το Εθνικό Κτηματολόγιο , επιτρέποντας στους επιτήδειους να δηλώνουν εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν, με τη συνδρομή –σε κάποιες περιπτώσεις– των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων.

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά σημεία της κατάθεσης αφορούσε την αδυναμία του Kράτους να εισπράξει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Όπως αποκαλύφθηκε, από το 2015, ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σταματήσει τους ουσιαστικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει καταλογισμός και επιστροφή των χρημάτων στα δημόσια ταμεία, χωρίς προηγούμενο έλεγχο ανά οικονομικό έτος.