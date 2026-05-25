Η αγαπημένη γυμνάστρια έφυγε στα 56 της.

Θλίψη στον κόσμο της showbiz και όχι μόνο, έχει προκαλέσει ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε χθες στα 56 της χρόνια.

Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», αλλά τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατό της αναφέροντας ότι:

«Σήμερα, 25/05/2026 και κατά τις πρώτες πρωινές ώρες , στο Νοσοκομείο ΓΝΑ Ευαγγελισμός, απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπόντων ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».

Η κόρη της, βλέποντας τον χαμό με τους ρεπόρτερ, σύμφωνα με την εκπομπή, Κοινωνία ώρα Mega, τους πλησίασε και τους είπε να μη συσχετίζουν τον καρκίνο στο στήθος από τον οποίο νόσησε στο παρελθόν με την τελευταία της μάχη.

Η κηδεία της θα γίνει στον τόπο καταγωγής της, σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, παρουσία της οικογένειάς της και στενών φίλων.