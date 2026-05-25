Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από μια πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο.

Το πρώην μοντέλο και γνωστή γυμνάστρια, που είχε ξεχωρίσει μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές και εμφανίσεις σε σειρές, τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στην κόρη της, Βικτώρια.

Το 2008 έγινε μητέρα, μια στιγμή που, όπως είχε εξομολογηθεί, άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή της. Σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις στην Ελεονώρα Μελέτη, είχε μιλήσει με τρυφερότητα για τη σχέση με την κόρη της, περιγράφοντάς τη ως ένα παιδί γεμάτο καλοσύνη, στο οποίο έβλεπε τον εαυτό της όπως ήταν στα παιδικά της χρόνια.

Η ίδια είχε αποκαλύψει πως η μητρότητα ήρθε έπειτα από μια δύσκολη περίοδο, καθώς η πρώτη της εγκυμοσύνη δεν είχε εξελιχθεί ομαλά. Όπως είχε αναφέρει, η απώλεια εκείνη της προκάλεσε έντονο ψυχολογικό σοκ, μέχρι που λίγο αργότερα ήρθε στη ζωή η Βικτώρια, χαρίζοντάς της δύναμη και πληρότητα.

Λίγες μόλις ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, ενημερώθηκε για σοβαρό πρόβλημα υγείας, όταν οι γιατροί εντόπισαν όγκο στο στήθος της. Η περιπέτεια που ακολούθησε σημάδεψε βαθιά τη ζωή της. Σε παλαιότερη εξομολόγησή της είχε περιγράψει τις δύσκολες στιγμές της διάγνωσης και της επέμβασης, αλλά και τον φόβο που ένιωσε κρατώντας στην αγκαλιά το νεογέννητο παιδί της και αναρωτώμενη αν θα προλάβει να τη δει να μεγαλώνει.

«Θα την δω να μεγαλώνει;» ελέγε η Γωγώ Μαστροκώστα σε τηλεοπτική της συνέντευξη στη Ελεονώρα Μελέτη όταν αποκάλυψε πως διαγνώστηκε με καρκίνο στο στήθος 3 μέρες μόλις μετά την γέννηση της κόρης της.

Παρά τις δοκιμασίες, η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε την ασθένεια με αξιοπρέπεια και δύναμη, επιλέγοντας να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να προστατεύσει την προσωπική και οικογενειακή της ζωή μέχρι το τέλος.

