Ανδρας ψέκασε άγνωστη ουσία σε ΑΤΜ στο ισόγειο του κτιρίου.

Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν τη Δευτέρα σε πολυτελές εμπορικό συγκρότημα στο κέντρο του Τόκιο, όταν άνδρας ψέκασε μια ουσία, σύμφωνα με την αστυνομία και την πυροσβεστική.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τόκιο, Γιούσουκε Κοΐντε, δήλωσε στο πρακτορείο AFP ότι άνδρας ψέκασε άγνωστη ουσία σε ΑΤΜ στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ αξιωματούχος της τοπικής πυροσβεστικής ανέφερε ότι «περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν» έπειτα από αναφορά για «έντονη οσμή».

Οι δρόμοι γύρω από το κτίριο στη συνοικία Γκίνζα αποκλείστηκαν μετά το συμβάν και πυροσβεστικά οχήματα κατέκλυσαν την περιοχή.

Δημοσιογράφος του AFP που βρισκόταν στο σημείο είδε δύο ανθρώπους να μεταφέρονται με φορεία σε ασθενοφόρο, ενώ πυροσβέστες και αξιωματούχοι με ειδικές προστατευτικές στολές μετέφεραν κόσμο από το εμπορικό κέντρο σε ειδικά οχήματα προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις.

Με πληροφορίες από ΑFP