Πτήση της EasyJet με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο εκτράπηκε στη Ρώμη, όταν έγινε γνωστό ότι power bank φόρτιζε στις αποσκευές επιβάτη.

Η πτήση EZY2618 από τη Χουργκάντα της Αιγύπτου προς το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου προσγειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην ιταλική πρωτεύουσα «προληπτικά».

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι ο κυβερνήτης αποφάσισε την εκτροπή «σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας», αφού επιβάτης κατά τη διάρκεια της πτήσης ενημέρωσε το πλήρωμα ότι ο φορητός φορτιστής του βρισκόταν στον χώρο αποσκευών του αεροσκάφους. Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αυστηροποιήσει τους κανόνες για τα power banks, απαιτώντας συχνά να μεταφέρονται μόνο στις χειραποσκευές, λόγω του κινδύνου ανάφλεξης των μπαταριών λιθίου.

Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης και προγραμματίστηκε εκ νέου για την Τετάρτη.

Σύμφωνα με στοιχεία του FlightRadar24, το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 36.000 ποδιών όταν, σχεδόν τρεις ώρες μετά την έναρξη της πτήσης και ενώ βρισκόταν πάνω από την Αδριατική Θάλασσα, έκανε απότομη αριστερή στροφή και προσγειώθηκε περίπου 20 λεπτά αργότερα.

Όπως έγινε γνωστό, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα με το power bank, όμως οι κανονισμοί απαγορεύουν τη φόρτισή του στον χώρο αποσκευών κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Εκπρόσωπος της EasyJet δήλωσε: «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά. Παρείχαμε διαμονή σε ξενοδοχείο και γεύματα. Όσοι πελάτες παρέμειναν στο αεροδρόμιο έλαβαν αναψυκτικά και σνακ. Η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την EasyJet και η εταιρεία λειτουργεί τον στόλο της σε αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες των κατασκευαστών. Ζητούμε συγγνώμη από όλους τους επιβάτες για την ταλαιπωρία που προκάλεσε η εκτροπή και η καθυστέρηση».

Οι κανόνες της EasyJet αναφέρουν ότι τα power banks επιτρέπονται μόνο στις χειραποσκευές, αλλά «απαγορεύεται η χρήση τους» και «δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για φόρτιση άλλων συσκευών».

Κάθε επιβάτης μπορεί να μεταφέρει έως δύο power banks, τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 160 watt-hour (Wh) για μπαταρίες λιθίου και πρέπει να είναι ατομικά προστατευμένα, π.χ. στην αρχική συσκευασία ή μέσα σε πλαστική σακούλα.

Συχνά το πλήρωμα καμπίνας κάνει ανακοινώσεις προειδοποιώντας για τη χρήση τους.

Παρόμοιους κανόνες έχουν υιοθετήσει και άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Η Ryanair αναφέρει ότι τα power banks δεν επιτρέπονται στις παραδοτέες αποσκευές, δεν μπορούν να τοποθετούνται στα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για φόρτιση ή τροφοδοσία άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κατά την τροχοδρόμηση, απογείωση ή προσγείωση.

Η British Airways ορίζει ότι τα power banks δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 100Wh, πρέπει να αποθηκεύονται στην τσέπη του καθίσματος ή σε τσάντα κάτω από το μπροστινό κάθισμα, ενώ απαγορεύεται η φόρτισή τους στις πρίζες του αεροσκάφους.

Οι αυστηροί κανόνες αντανακλούν τον κίνδυνο πυρκαγιάς από τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, που χρησιμοποιούν τα περισσότερα power banks. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή ανάφλεξης, κάτι που είναι ευκολότερο να αντιμετωπιστεί στην καμπίνα παρά στον χώρο αποσκευών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, υπηρεσία του ΟΗΕ, εισήγαγε νέους περιορισμούς για τα power banks τον Μάρτιο.

Τον Νοέμβριο του 2025, ένας άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες στο διεθνές αεροδρόμιο της Μελβούρνης όταν μπαταρία λιθίου στην τσέπη του πήρε φωτιά, προκαλώντας εγκαύματα στο πόδι και τα δάχτυλά του.

Με πληροφορίες από BBC