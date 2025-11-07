Αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, όπως οι Emirates, Cathay Pacific, China Airlines, Korean Air και Singapore Airlines, έχουν απαγορεύσει τη χρήση και τη φόρτιση power banks κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Ένας άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες στο διεθνές αεροδρόμιο της Μελβούρνης, όταν ένα power bank λιθίου που είχε στην τσέπη του άρπαξε φωτιά, προκαλώντας του εγκαύματα στο πόδι και στα δάχτυλα.

Ο άνδρας, περίπου 50 ετών, βρισκόταν στο business lounge της Qantas το πρωί της Πέμπτης, όταν η υπερθερμασμένη μπαταρία εξερράγη.

Το προσωπικό βοήθησε άμεσα τον άνδρα να μπει στο ντους, πριν φτάσουν οι διασώστες για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση και αργότερα πήρε εξιτήριο.

Μάρτυρας δήλωσε ότι είδε «οξύ από μπαταρία να πετάγεται παντού», σύμφωνα με την εφημερίδα The Age. Εκπρόσωπος της Qantas ανέφερε ότι ο χώρος καθαρίστηκε και άνοιξε ξανά δύο ώρες αργότερα.

Η Αυστραλή κινηματογραφική παραγωγός Λιάν Τόνκες βρισκόταν στο lounge το πρωί της Πέμπτης όταν άκουσε τη φασαρία. Ανάρτησε φωτογραφία του καμένου power bank λίγα λεπτά μετά την έκρηξη. «Ελπίζω ο άνδρας που τυλίχθηκε στις φλόγες να είναι καλά», έγραψε στο Instagram.

Η Qantas επανεξετάζει την πολιτική της σχετικά με τη μεταφορά μπαταριών λιθίου από επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων των φορητών power banks, και αναμένεται να εκδώσει σύντομα σχετική ενημέρωση.

Σημειώνεται πως πολλές αεροπορικές εταιρείες συμβουλεύουν πλέον τους επιβάτες να κρατούν τα power banks κοντά τους - είτε στη θήκη του καθίσματος είτε σε τσάντα κάτω από το μπροστινό κάθισμα - και όχι στα ντουλάπια πάνω από το κεφάλι τους.

Τον Ιούλιο, φωτιά ξέσπασε σε πτήση της Virgin Australia από το Σίδνεϊ προς το Χόμπαρτ, εξαιτίας power bank που βρισκόταν σε ντουλάπι αποσκευών. Ένα φορητό power bank θεωρείται επίσης πιθανή αιτία της φωτιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς επιβατικό αεροσκάφος στη Νότια Κορέα τον Ιανουάριο.

Αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, όπως οι Emirates, Cathay Pacific, China Airlines, Korean Air και Singapore Airlines, έχουν απαγορεύσει τη χρήση και τη φόρτιση power banks κατά τη διάρκεια των πτήσεων.

Υπάρχουν επίσης περιορισμοί σχετικά με τον αριθμό των επαναφορτιζόμενων μπαταριών που μπορούν να μεταφέρουν οι επιβάτες, ανάλογα με τη χωρητικότητά τους. Για παράδειγμα, ορισμένες εταιρείες επιτρέπουν μόνο δύο power banks με χωρητικότητα μεταξύ 100Wh και 160Wh.