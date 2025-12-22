Η τροχαία, ο πατέρας της Τζίμα και τα «τσαντίρια» στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega.

Για μία ακόμα φορά η Ράνια Τζίμα και ο Γιάννης Πρετεντέρης κοντραρίστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, συζητώντας για τα μπλόκα των αγροτών.

Ο Γιάννης Πρετεντέρης επέμενε να αναρωτιέται γιατί δεν φεύγουν τα τρακτέρ από τα μπλόκα για τις γιορτές και να επιστρέψουν αμέσως μετά. Η Ράνια Τζίμα προσπαθούσε να πει ότι θα μπορούσε να γίνει μια ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρόμοια με εκείνη που συμβαίνει όταν γίνονται έργα, αλλά ο Γιάννης Πρετεντέρης τη διέκοπτε.

«Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν με αφήνεις να το πω;», αντέδρασε η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων. Αφού κατάφερε να πει αυτό που ήθελε, εκείνος της απάντησε: «Εγώ “τροχαίος” δεν είμαι”». «Ούτε εγώ», αποκρίθηκε η Τζίμα. «Δεν ξέρω μπορεί να είσαι», σχολίασε ο Πρετεντέρης.

«Αυτή η ειρωνεία δεν βοηθάει. Όχι δεν είμαι τροχαία αλλά έχω δει τον δρόμο πολλές φορές μπροστά μου να κλείνει συντεταγμένα (…). Εγώ δεν θα το συνεχίσω αυτό. Θα το κρίνει ο κόσμος που θα βρεθεί στους δρόμους», συμπλήρωσε.

«Νομίζουμε ότι όλος ο κόσμος είναι γνωστοί σαν εμάς. Οι ταλαίπωροι φορτηγατζήδες δεν φταίνε κάτι, μεροκαματιάρηδες είναι κι αυτοί», επέμεινε ο Πρετεντέρης.

«Δεν ξέρω αν εσύ έχεις αξιοποιήσει τη δουλειά σου με έναν τρόπο, δεν το έχει κάνει κανένας από εμάς. Ο πατέρα μου έκανε 9 ώρες να έρθει από τη Θεσσαλονίκη με λεωφορείο, παρόλα αυτά μου είπε “κατανοώ την κατάσταση”», επεσήμανε η Τζίμα και ο Πρετεντέρης ειρωνικά σχολίασε «Ο πατέρας της Ράνιας δεν εκνευρίζεται».

Δεν ήταν η μοναδική τους κόντρα για τα μπλόκα, αφού όταν κάποια στιγμή ο Πρετεντέρης χαρακτήρισε «τσαντίρια» τις σκηνές που έχουν στήσει οι αγρότες, η Τζίμα αντέδρασε. Ο διάλογος ανάμεσά τους ήταν ο εξής:

Πρετεντέρης: Όλα αυτά τα τζιριτζάντζουλα τι είναι;

Τζίμα: Είναι αυτά που έχουν στήσει οι αγρότες…

Πρετεντέρης: Τσαντίρια είναι.

Τζίμα: Δεν είναι τσαντίρια, είναι ο χώρος των αγροτών.

Πρετεντέρης: Ε, τσαντίρια είναι, τι να κάνουμε τώρα;

Τζίμα: Βρε Γιάννη μου δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ωραίο αυτό;

Πρετεντέρης: Όχι, τσαντίρια είναι.

Τζίμα: Εντάξει εγώ παίρνω απόσταση από αυτόν τον χαρακτηρισμό, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.

