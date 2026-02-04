Η Μαρία Μπεκατώρου, για ακόμη ένα απόγευμα, υποδέχτηκε τους νέους παίκτες και τους τηλεθεατές στο τηλεπαιχνίδι του «The Chase». Σήμερα ωστόσο, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, μία ερώτηση ήταν αρκετή για της προκαλέσει αναγούλα και πολλά ερωτήματα.
Ειδικότερα, η Αναστασία, που διαγωνιζόταν, ήρθε αντιμέτωπη με το «Γεράκι» και κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση: «Τι πιάτο είναι το «mopane», που απολαμβάνουν παραδοσιακά οι Νοτιοαφρικανοί την ημέρα των Χριστουγέννων».
Οι τρεις πιθανές απαντήσεις ήταν: «Βατραχοπόδαρα», «Τηγανητές κάμπιες» και «Σούπα καρχαρία». Όταν λοιπόν επιβεβαιώθηκε πως η δεύτερη επιλογή ήταν η σωστή, η Μαρία Μπεκατώρου δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια της.
«Μπορεί να είναι νόστιμες», αποκρίθηκε η Αναστασία, ενώ από την πλευρά της η παρουσιάστρια, αγγίζοντας το κεφάλι της παραδέχτηκε πως δεν θα τις δοκίμαζε.
Με τη σειρά του το «Γεράκι», πρόσθεσε το δικό του σχόλιο στο γεγονός, με την Μαρία Μπεκατώρου να του λέει: «Φάτε και ειδοποιήστε με…».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dg6co5yo7ndt?integrationId=40599y14juihe6ly}