«Η ζωή μου σε πάρτι και ουσίες πήγαζε από την ανάγκη μου για επιβεβαίωση από τη μητέρα μου», κατέθεσε στο δικαστήριο ο Χόιμπι.

Ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ και θετό παιδί του πρίγκιπα Χάακον και διαδόχου της Νορβηγίας, εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Όσλο για να καταθέσει στη δίκη του, με κατηγορίες για τέσσερις βιασμούς και περισσότερα από 30 ακόμη αδικήματα.

Κατά την κατάθεσή του, η φωνή του τρεμόπαιζε και έκανε συχνά παύσεις για να σκουπίσει τα δάκρυα από τα μάτια του, εκφράζοντας την δυσκολία του να μιλήσει δημόσια. Ο ίδιος ανέφερε ότι βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης από την ηλικία των τριών ετών, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε σε «ακραία ανάγκη για επιβεβαίωση», με αποτέλεσμα μια ζωή γεμάτη πάρτι, αλκοόλ, ναρκωτικά και σεξουαλικές επαφές.

Ο Χόιμπι αρνήθηκε τις κατηγορίες βιασμού και τα περισσότερα από τα σοβαρά αδικήματα που του αποδίδονται. Αμφισβήτησε την εκδοχή της πρώτης γυναίκας που τον κατήγγειλε, λέγοντας ότι η σεξουαλική τους επαφή ήταν συναινετική και ότι δεν συνευρίσκεται ποτέ με γυναίκες που δεν είναι σε πλήρη συνείδηση. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι είχε τραβήξει ένα πεντάλεπτο βίντεο στο υπόγειο της οικογενειακής κατοικίας, αλλά δήλωσε ότι δεν θυμάται να το έχει κάνει.

{https://x.com/trtworld/status/2019107940502819220}

Η καταγγέλλουσα ανέφερε στο δικαστήριο ότι κατά τη διάρκεια ενός «after party» το 2018 της είχαν δοθεί ουσίες χωρίς τη συναίνεσή της και πως βίωσε ένα τραυματικό σοκ όταν χρόνια αργότερα της έδειξαν βίντεο που φέρεται να την απεικονίζει σε σεξουαλική πράξη. Η ίδια υποστήριξε ότι έχει «κενά μνήμης» και δεν θυμόταν τι είχε συμβεί.

Το δικαστήριο έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στη δημοσιοποίηση στοιχείων, απαγορεύοντας φωτογραφίες και οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να ταχτοποιήσει τις καταγγέλλουσες.

Ο Χόιμπι είχε συλληφθεί πρόσφατα με υποψίες για επίθεση και χρήση μαχαιριού και είχε προφυλακιστεί για τέσσερις εβδομάδες, χωρίς όμως να παραμείνει στη φυλακή πριν την κατάθεσή του. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο ίδιος τόνισε ότι η ζωή του χαρακτηρίζεται από έντονη κοινωνική πίεση λόγω της θέσης της μητέρας του και της δημοσιότητας, και πως η συμπεριφορά του υπαγορεύτηκε από την ανάγκη του για επιβεβαίωση.

Ο Μάριους επιτέθηκε επίσης στα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τα για παραποίηση των γεγονότων, διαψεύδοντας δημοσιεύματα ότι η μητέρα του είχε αφαιρέσει κάρτα SIM από το κινητό του πριν αυτό παραδοθεί στην αστυνομία.

{https://x.com/AFP/status/2019066401747550567}

Η δίκη του, που έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 19 Μαρτίου, αφορά συνολικά 38 κατηγορίες, με την εισαγγελία να ζητά πολυετή κάθειρξη, ενώ η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ και ο πρίγκιπας Χάακον δεν σκοπεύουν να παραστούν. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στη νορβηγική βασιλική οικογένεια, η οποία αντιμετωπίζει πρόσθετες πιέσεις λόγω της σύνδεσης της μητέρας του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με αποτέλεσμα η «πίστη» της νορβηγικής κοινωνίας προς την βασιλική οικογένεια να έχει κλονιστεί σημαντικά.