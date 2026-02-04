Οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων παραβάσεις με παρένθετες μητέρες, human trafficing, και κλοπές ωαρίων.

Στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) φαίνεται ότι θα διεξαχθεί η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση της αμαρτωλής κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με 26 κατηγορούμενους και 17 διαφορετικές πράξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, απάτη, εμπορία ανθρώπων, παράνομες και εικονικές ιατρικές πράξεις, καθώς και σοβαρές παραβάσεις σχετικά με παρένθετες μητέρες και κλοπές ωαρίων σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Η επιλογή του ΜΑΙΧ για τη διεξαγωγή της δίκης έγινε μετά από επιθεώρηση των χώρων από κλιμάκιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα Πέλοπα Λάσκο, σε συνεργασία με την πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου Χανίων, Αγάπη Μικρού, και τον γενικό γραμματέα Χαράλαμπο Ζολινδάκη. Η καταλληλότητα του μεγάλου αμφιθεάτρου του ΜΑΙΧ κρίθηκε επαρκής ώστε να φιλοξενήσει τη δίκη, η οποία υπερβαίνει τις δυνατότητες του Δικαστικού Μεγάρου Χανίων λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων και των εξαιρετικά σοβαρών αδικημάτων.

Ο χώρος είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν για μεγάλες δίκες: το 2017 είχε φιλοξενήσει δίκη με 82 κατηγορούμενους για εγκληματική οργάνωση, γεγονός που καθιστά την επιλογή του αμφιθεάτρου του ΜΑΙΧ φυσική και λειτουργική λύση.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2026 και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο χρόνια. Στην υπόθεση εμπλέκονται, εκτός από τους 26 κατηγορούμενους και τους αντίστοιχους δικηγόρους τους, περίπου 80 καταγγέλλοντες από την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

