Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα έναν τεράστιο όγκο από τα αρχεία του Επστάιν.

Το Αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, εκλιπόντα δισεκατομμυριούχου Τζέφρι Επστάιν.

Ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Todd Blanche έδωσε συνέντευξη Τύπου για το νέο πακέτο των αρχείων που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον Blanche τα 2.000 βίντεο και οι 180.000 εικόνες δεν έχουν ληφθεί μόνο από τον Επστάιν ενώ διευκρίνισε ότι ορισμένα αποτελούν αντικείμενο εμπορικής πορνογραφίας. Σύμφωνα με τον Blanche, συνολικά το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημοσιεύσει μέχρι στιγμής συνολικά 3,5 εκατομμύρια σελίδες σύμφωνα με τον νόμο περί διαφάνειας. Για το συγκεκριμένο ζήτημα εργάζονται, όπως είπε 500 δικηγόροι.

Ο Blanche ξεκαθάρισε πως το υπουργείο Δικαιοσύνης «δεν προστάτευσε» τον Τραμπ κατά την εξέταση των φακέλων του Επστάιν και πρόσθεσε πως υπάρχει «πείνα και δίψα» για πληροφορίες σχετικά με τον Τραμπ, κάτι που δεν θα ικανοποιήσουν όμως τα αρχεία αυτά.

Η οδηγία του Τραμπ προς το υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν να είναι «διαφανής» η έρευνα κάτι που έγινε, τόνισε ο Blanche.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=VVvB_ZnLGDE}

Ερωτώμενος για το αν υπάρχουν τρέχουσες έρευνες σχετικά με τον Επστάιν διευκρίνισε ότι ορισμένες διαγραφές θα μπορούσαν να σχετίζονται με τρέχουσες έρευνες και πρόσθεσε πως δεν υπάρχει καμία «υπερ-μυστική» συλλογή εγγράφων του Επστάιν που να αποκρύπτει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Κάθε μέρα το υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά και διώκει άτομα που είναι ένοχα για εμπορία ανθρώπων», είπε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο συνέλαβε πρόσφατα 293 παραβάτες και έκλεισε 3,8 εκατομμύρια λογαριασμούς στο dark web, που σχετίζονται με παιδική πορνογραφία.

Διευκρίνισε ακόμα ότι στα δημοσιευθέντα αρχεία, έχει διαγραφεί η εικόνα κάθε γυναίκας. «Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αφαιρέσει όλα τα στοιχεία από τις εικόνες και τα βίντεο γυναικών εκτός από την Γκισλέιν Μάξγουελ» είπε και πρόσθεσε ότι, αντίθετα, δεν έχει αφαιρεθεί κανένας άνδρας από τις εικόνες, εκτός αν αυτό ήταν αδύνατο προκειμένου να προστατευθούν τα στοιχεία της γυναίκας».

Τόνισε ωστόσο πως η εμφάνιση κάποιου σε αυτά τα αρχεία δεν υποδηλώνει αυτόματα αδίκημα.

Αρνήθηκε να πει τι περιέχουν τα νέα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν ωστόσο μία αναζήτηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης απαιτεί για την προβολή τους, επιβεβαίωση της ηλικίας του χρήστη.

Σε ό,τι αφορά την κριτική που δέχθηκε το υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον χειρισμό της δημοσιοποίησης των αρχείων και τις καθυστερήσεις, ο Blanche συνέκρινε τον όγκο των αρχείων των έξι εκατομμυρίων σελίδων, όπως είπε με «δύο Πύργους του Άιφελ» και τόνισε ότι το υπουργείο «προφανώς» δεν αψήφησε την προθεσμία των 30 ημερών που έθεσε το Κογκρέσο, η οποία έχει λήξει από τον Δεκέμβριο, αλλά ακολουθούσε την ανάγκη προστασίας των θυμάτων.