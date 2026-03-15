Η Καλομοίρα θυμήθηκε τη δική της συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό το 2008.

Η Καλομοίρα δύο μήνες πριν τη συμμετοχή του Akyla στη Eurovision 2026 έστειλε το δικό της μήνυμα στον νεαρό τραγουδιστή και εκπρόσωπο της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό.

Μιλώντας στην εκπομπή EurovisionGR, η Καλομοίρα θυμήθηκε τη δική της συμμετοχή στον μουσικό διαγωνισμό το 2008, ενώ συμβούλευσε τον Akyla να είναι ο εαυτός του.

«Να είναι ο εαυτός του και το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ξέρεις τι να μην πάρεις από τα πολλά που θα ακούσεις. Θα πρέπει να ξέρεις τι είναι καλό για σένα γιατί εσύ θα είσαι πάνω στη σκηνή, εσύ θα υποστηρίξεις το τραγούδι, εσύ πρέπει να το δώσεις στον κόσμο. Αν δεν είναι κάτι για εσένα και τον χαρακτήρα σου, άστο. Να είσαι συνέχεια ο εαυτός σου, αυτόν αγάπησε ο κόσμος», ανέφερε η Καλομοίρα.

«Είδα το video clip και μου άρεσε πάρα πολύ, είναι πολύ διασκεδαστικό και είναι όλο πάνω στη Eurovision», πρόσθεσε η Καλομοίρα στην ΕΡΤ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

