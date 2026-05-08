Η Antigoni, η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026 έβαλε «φωτιά» στη σκηνή.

Η Antigoni, η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026, την Παρασκευή 8 Μαΐου, ανέβηκε στη σκηνή της Βιέννης προκειμένου να πραγματοποιήσει τη δεύτερη τεχνική της πρόβα.

Η ερμηνεύτρια ανέβηκε στη σκηνή έχοντας στο πλευρό της τέσσερις χορεύτριες ντυμένες σε λευκά χρώματα και χόρεψαν στους ρυθμούς του «JALLA».

Στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας παρατηρείται ένα τεράστιο τραπέζι στη μέση της σκηνής με την Antigoni να χορεύει και να τραγουδάει πάνω σε αυτό, κάνοντας πράξη το στίχο του τραγουδιού: «χορεύω πάνω στο τραπέζι».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέρα από το ογκώδες έπιπλο που θα βρίσκεται στη σκηνή, αναφέρονται LED φωτισμοί και κίονες «βαμμένους» με μπλε φώτα.

Αντίστοιχα, στις πρώτες φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, φαίνεται ότι η σκηνή έχει πάρει φωτιά, με τα εφέ να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του show.

