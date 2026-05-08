Το Instagram απομακρύνεται οριστικά από τη στρατηγική της πλήρους κρυπτογράφησης των ιδιωτικών μηνυμάτων, σε μια εξέλιξη που αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από την προστασία της ιδιωτικότητας, την ασφάλεια των παιδιών και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων από τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Το 2019 η Meta είχε παρουσιάσει φιλόδοξα σχέδια για την επέκταση της end-to-end encryption (E2EE) στις υπηρεσίες της, δηλώνοντας τότε ότι «το μέλλον είναι ιδιωτικό». Η τεχνολογία εφαρμόστηκε σταδιακά σε εφαρμογές όπως το Facebook Messenger, ενώ στο Instagram παρέμεινε προαιρετική, με την εταιρεία να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει κάποια στιγμή η προεπιλεγμένη επιλογή.

Ωστόσο, επτά χρόνια μετά τις αρχικές εξαγγελίες, η εταιρεία αποφάσισε να εγκαταλείψει την ευρύτερη εφαρμογή της τεχνολογίας στο Instagram. Από τις 8 Μαΐου 2026, τα end-to-end encrypted μηνύματα δεν θα υποστηρίζονται πλέον στην πλατφόρμα, η οποία θα λειτουργεί αποκλειστικά με το μοντέλο της «τυπικής κρυπτογράφησης».

Τι σημαίνει η αλλαγή

Η end-to-end κρυπτογράφηση εξασφαλίζει ότι μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν το περιεχόμενο μιας συνομιλίας. Ούτε η ίδια η πλατφόρμα έχει πρόσβαση στα μηνύματα.

Αντίθετα, η «τυπική κρυπτογράφηση» προστατεύει τα δεδομένα κατά τη μεταφορά τους, αλλά επιτρέπει στον πάροχο της υπηρεσίας να έχει τεχνικά πρόσβαση στο περιεχόμενο, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Πρόκειται για το μοντέλο που χρησιμοποιούν πολλές μεγάλες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως το Gmail.

Η αλλαγή πέρασε σχεδόν αθόρυβα, μέσα από ενημέρωση των όρων χρήσης της εφαρμογής τον Μάρτιο, όπου αναφερόταν ότι «τα μηνύματα με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο στο Instagram δεν θα υποστηρίζονται πλέον μετά τις 8 Μαΐου 2026».

Οι αντιδράσεις

Η απόφαση έγινε δεκτή θετικά από οργανώσεις προστασίας παιδιών. Η NSPCC είχε εδώ και καιρό εκφράσει ανησυχίες ότι η πλήρης κρυπτογράφηση θα μπορούσε να δυσκολέψει τον εντοπισμό κακοποιητικής συμπεριφοράς ή παράνομου περιεχομένου, επιτρέποντας σε θύτες να δρουν χωρίς δυνατότητα ελέγχου.

Αντίθετα, οργανώσεις υπεράσπισης ψηφιακών δικαιωμάτων θεωρούν την εξέλιξη οπισθοχώρηση για την ιδιωτικότητα των χρηστών. Η Big Brother Watch έκανε λόγο για ανησυχητική υποχώρηση απέναντι στις πιέσεις κυβερνήσεων και αρχών ασφαλείας.

Τα πιθανά κίνητρα πίσω από την απόφαση

Η επίσημη αιτιολόγηση της Meta είναι ότι ελάχιστοι χρήστες ενεργοποιούσαν τη λειτουργία E2EE στο Instagram, γεγονός που δεν δικαιολογούσε τη συνέχιση της υποστήριξής της.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι πίσω από την απόφαση βρίσκονται και βαθύτερα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Ένας βασικός παράγοντας είναι η στοχευμένη διαφήμιση. Οι μεγάλες πλατφόρμες αντλούν τεράστια οικονομική αξία από τα δεδομένα και τα μοτίβα επικοινωνίας των χρηστών τους. Η πλήρης κρυπτογράφηση περιορίζει σημαντικά αυτή τη δυνατότητα.

Παράλληλα, εντείνονται οι συζητήσεις γύρω από τη χρήση δεδομένων για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Αν και το Instagram έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν χρησιμοποιεί τα ιδιωτικά μηνύματα για AI training, τα δεδομένα επικοινωνίας θεωρούνται εξαιρετικά πολύτιμα για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων.

Πού βρίσκεται πλέον ο ανταγωνισμός

Παρά την απόφαση του Instagram, η end-to-end κρυπτογράφηση παραμένει βασικό χαρακτηριστικό σε πολλές ανταγωνιστικές υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων.

Προεπιλεγμένη E2EE προσφέρουν εφαρμογές όπως:

Signal

WhatsApp

Facebook Messenger

iMessage

Google Messages

Άλλες υπηρεσίες, όπως το Telegram, το X, το Snapchat και το Discord, προσφέρουν κρυπτογράφηση μόνο σε ορισμένες λειτουργίες ή εξετάζουν περαιτέρω ανάπτυξή της.

Την ίδια στιγμή, το TikTok έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σχεδιάζει να υιοθετήσει end-to-end encryption για τα προσωπικά μηνύματα.

Η απόφαση του Instagram ενδέχεται να σηματοδοτεί μια ευρύτερη μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες πλατφόρμες αντιμετωπίζουν την ιδιωτικότητα. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια η end-to-end κρυπτογράφηση παρουσιαζόταν ως το μέλλον της ασφαλούς ψηφιακής επικοινωνίας, σήμερα φαίνεται να περιορίζεται κυρίως σε εξειδικευμένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι αν οι χρήστες είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν ένα μέρος της ιδιωτικότητάς τους για μεγαλύτερη ευκολία και ενσωμάτωση υπηρεσιών — ή αν η αυξανόμενη ανησυχία για τα προσωπικά δεδομένα θα οδηγήσει τελικά σε στροφή προς πιο ασφαλείς πλατφόρμες επικοινωνίας.

Με πληροφορίες του BBC