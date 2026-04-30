«Τρελός είμαι να αφήσω τη Σίσσυ;», σχολίασε ακόμα ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου ο Κωνσταντίνος Βασάλος, όπου μεταξύ άλλων σχολίασε τη συνεργασία του με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Απαντώντας αρχικά στα ερωτήματα της δημοσιογράφου σχετικά με το αν υπάρχει «χώρος» στην τηλεόραση για το Youtube, σχολίασε: «Είμαι καλά, δόξα τω Θεό. Όλα καλά. Το Youtube δεν θα το δείτε στην τηλεόραση, δεν υπάρχει χώρος για το Youtube στην τηλεόραση. Όπου υπάρχει δουλειά πάω».

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τη συνεργασία του με τη Σίσσυ Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ο γνωστός influencer ανέφερε: «Την Σίσσυ δεν την αφήνω ποτέ. Ποτέ ποτέ. Ε τι θα αφήσω τη Σίσσυ; Τι είμαι τρελός; Όπως πάει πάντα, μετά κόπων και βασάνων, προσπαθώ να τα προλάβω όλα».

Τέλος, δεν δίστασε να σχολιάσει ότι η ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν καλύτερες απολαβές σε σύγκριση με την τηλεόραση: «Τα social πληρώνουν καλά».

