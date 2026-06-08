Αναλυτικά τι περιλαμβάνουν οι πληρωμές. Τα επιδόματα και οι δικαιούχοι.

Άρχισε σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο νέος κύκλος πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με το συνολικό ποσό που θα διατεθεί έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου να ανέρχεται σε 69.437.917,18 ευρώ. Οι καταβολές αφορούν συνολικά 84.334 δικαιούχους και περιλαμβάνουν επιδόματα, παροχές σε χρήμα, εφάπαξ βοηθήματα και ενισχύσεις μέσω προγραμμάτων απασχόλησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τον e-ΕΦΚΑ καταβάλλονται σήμερα 15.437.917,18 ευρώ σε 32.134 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, που αφορούν επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχημάτων καθώς και έξοδα κηδείας. Παράλληλα, κατά το διάστημα από 8 έως 12 Ιουνίου θα διατεθούν επιπλέον 14 εκατ. ευρώ σε 700 δικαιούχους, στο πλαίσιο έκδοσης αποφάσεων για την καταβολή εφάπαξ παροχών.

Από την πλευρά της ΔΥΠΑ, προβλέπεται η καταβολή 19 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές. Επιπλέον, 1 εκατ. ευρώ θα πιστωθεί σε 1.500 μητέρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδοτούμενης άδειας μητρότητας.

Σημαντικό μέρος των πληρωμών αφορά και τα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης, καθώς 20 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 19.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων δράσεων εργασίας.