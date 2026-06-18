Τι καταγγέλει το σωματείο πυροσβεστών Δασοκομάντος.

Επίθεση σε πυροσβέστες, που έσπευσαν να κατασβέσουν φωτιά σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο, καταγγέλλουν οι δασοκομάντος με ανακοίνωσή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος, ομάδα περίπου 20 Ρομά επιτέθηκαν στο πυροσβεστικό με 3 πυροσβέστες. Κάποια στιγμή η ομάδα των νεαρών πλησίασε και άρχισε να απειλεί τους πυροσβέστες. Στη συνέχεια, τους επιτέθηκε και προσπάθησε να αρπάξουν το όχημα και τον εξοπλισμό.

Η καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος

«Ζητούμε την άμεση διερεύνηση του συμβάντος από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να εξακριβωθεί υπό ποιες συνθήκες δόθηκε η εντολή επέμβασης και αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας.

Παράλληλα, τονίζεται ότι τέτοια περιστατικά δεν μπορεί να συνεχιστούν, καθώς θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των πυροσβεστών και δυσχεραίνουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών, με πιθανό αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους. Τίθεται εύλογα το ερώτημα για το ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις».

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