Σε ηλικία 82 ετών.

Πένθος στον χώρο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Ξανθάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη και μια πορεία που σημάδεψε το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο γιος του, Βασίλης Ξανθάκης, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας ότι ο αγαπημένος ερμηνευτής έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 2 Αυγούστου. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 4 Αυγούστου, στις 11:00, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Δάσος Χαϊδαρίου, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στα Διγελιώτικα Αιγίου.

Μια διαδρομή τεσσάρων δεκαετιών

Ο Δημήτρης Ξανθάκης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1944 και έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στο τραγούδι το 1962. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και τον πρώτο του δίσκο, ο οποίος περιλάμβανε τρία τραγούδια σε δική του μουσική, σηματοδοτώντας την αρχή μιας πορείας που ξεπέρασε τις τέσσερις δεκαετίες.

Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του και τη σταθερή παρουσία του στο κλασικό λαϊκό τραγούδι, κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση του κοινού και των συναδέλφων του. Πολλοί τον θεωρούσαν έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ερμηνευτικής σχολής του Στέλιου Καζαντζίδη, υπηρετώντας το λαϊκό τραγούδι με συνέπεια, ήθος και αυθεντικότητα.

Τα τραγούδια που άφησαν εποχή

Στη μακρά δισκογραφική του πορεία ερμήνευσε τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό, όπως τα «Μια λεπτομέρεια», «Δεν είσαι αγάπη» και «Το ένα ποτήρι πάνω στ’ άλλο», ενώ ξεχωριστή θέση στη δισκογραφία του κατέχει και η συλλογή «Εγώ Μπεκρής – 36 Επιτυχίες», η οποία συγκέντρωσε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες του.

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Με την απώλειά του, το ελληνικό λαϊκό τραγούδι αποχαιρετά έναν καλλιτέχνη που αφιέρωσε τη ζωή του στη μουσική, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική καλλιτεχνική κληρονομιά που θα συνεχίσει να συνοδεύει τους φίλους του λαϊκού τραγουδιού για πολλά ακόμη χρόνια.

{https://www.youtube.com/watch?v=8N2O6KY5iec}