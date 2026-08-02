Ο Παστόρε πέθανε σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία δεκαετιών στον χώρο της υποκριτικής.

Πέθανε ο ηθοποιός Βίνσεντ Παστόρε, που ταυτίστηκε με τον ρόλο του Σαλβατόρε «Big Pussy» Μπονπενσιέρο στην εμβληματική σειρά The Sopranos.

Ο Παστόρε πέθανε σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία δεκαετιών στον χώρο της υποκριτικής.

Ο ηθοποιός βρέθηκε νεκρός στην κατοικία του στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, αφού φίλοι και γείτονες είχαν ανησυχήσει επειδή δεν είχαν νέα του για αρκετές ημέρες. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του διερευνώνται, ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φυσικά αίτια.

{https://www.youtube.com/watch?v=QArokbSNVzE}

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Βίνσεντ Παστόρε

Γεννημένος στις 14 Ιουλίου 1946 στο Μπρονξ, ο Βίνσεντ Παστόρε υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Αργότερα σπούδασε υποκριτική στο Pace University και ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ερμηνεύοντας κυρίως σκληρούς χαρακτήρες και μέλη της μαφίας, ένας τύπος ρόλων που τον καθιέρωσε στο Χόλιγουντ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το μεγάλο του «άλμα» ήρθε το 1999, όταν επιλέχθηκε για τον ρόλο του Σαλβατόρε «Big Pussy» Μπονπενσιέρο στη σειρά The Sopranos. Ο χαρακτήρας του ήταν ένας από τους πιο στενούς φίλους και συνεργάτες του Τόνι Σοπράνο, όμως η αποκάλυψη ότι συνεργαζόταν με το FBI τον οδήγησε σε μία από τις πιο συγκλονιστικές και αξέχαστες σκηνές στην ιστορία της τηλεοπτικής σειράς. Ο «Big Pussy» έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της σύγχρονης τηλεόρασης και χάρισε στον Παστόρε παγκόσμια αναγνώριση.

Πέρα από τους The Sopranos, ο Παστόρε συμμετείχε σε δεκάδες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Εμφανίστηκε στις ταινίες Goodfellas, Carlito's Way, Gotti, Men of Respect και Awakenings, ενώ είχε ρόλους στις σειρές Law & Order, General Hospital, The Practice και Hawaii Five-0. Παράλληλα συμμετείχε σε τηλεοπτικά ριάλιτι, όπως το Celebrity Apprentice, και παρέμεινε ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό για τον αυθεντικό και προσιτό χαρακτήρα του.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, δεκάδες συνεργάτες και φίλοι τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα. Ο Μάικλ Ιμπεριόλι, συμπρωταγωνιστής του στους The Sopranos, έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με μεγάλη καρδιά, γενναιόδωρο και πάντα πρόθυμο να στηρίξει τους νεότερους ηθοποιούς. Ο Βίνσεντ Παστόρε αφήνει πίσω του την κόρη του, Ρενέ, αλλά και μια σπουδαία τηλεοπτική παρακαταθήκη που θα μείνει αξέχαστη στους εκατομμύρια θαυμαστές των The Sopranos σε όλο τον κόσμο.

Πηγή Deadline