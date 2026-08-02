Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, η Λίντα Μπλερ συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές.

Στο επίκεντρο έρευνας των αμερικανικών αρχών βρέθηκε η Λίντα Μπλερ, η ηθοποιός που έγινε παγκοσμίως γνωστή από τον εμβληματικό ρόλο της στην ταινία τρόμου «Ο Εξορκιστής», όταν κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών πραγματοποίησαν έλεγχο στην κατοικία της στη Νότια Καλιφόρνια.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αναφορές για λειτουργία εγκατάστασης φιλοξενίας σκύλων, στην οποία φέρεται να βρίσκονταν περισσότεροι από 100 σκύλοι. Στην επιχείρηση συμμετείχαν το Τμήμα Ελέγχου και Φροντίδας Ζώων της κομητείας του Λος Άντζελες, καθώς και η Υπηρεσία Περιφερειακού Σχεδιασμού, με στόχο να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες για την ευζωία των ζώων και οι πολεοδομικές διατάξεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, η έρευνα πραγματοποιήθηκε βάσει ειδικού εντάλματος επιθεώρησης, καθώς η άδεια λειτουργίας του χώρου είχε λήξει από το 2023 και είχαν προηγηθεί ανεπιτυχείς προσπάθειες επικοινωνίας με την ιδιοκτήτρια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέφεραν ότι βασικός σκοπός ήταν να αξιολογηθεί η κατάσταση των ζώων και να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας.

Η απάντηση της Λίντα Μπλερ

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, η Λίντα Μπλερ συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κανένα ζώο δεν απομακρύνθηκε από την ιδιοκτησία της. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι υπηρεσίες δεν έχουν ανακοινώσει εάν θα επιβληθούν κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα.

Η ίδια η ηθοποιός τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και τα ζώα είναι καλά στην υγεία τους. Όπως ανέφερε, η υπόθεση αφορά κυρίως διαδικαστικά ζητήματα και ελλείψεις σε έγγραφα και σχεδιαγράμματα, ενώ αποκάλυψε ότι βρίσκεται εδώ και καιρό στη διαδικασία αναζήτησης νέου χώρου, ώστε να επεκτείνει τη δράση της υπέρ των αδέσποτων ζώων.

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Η 67χρονη ηθοποιός δραστηριοποιείται επί δεκαετίες στον χώρο της προστασίας των ζώων. Το 2003 ίδρυσε το Linda Blair WorldHeart Foundation, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ασχολείται με τη διάσωση, περίθαλψη και υιοθεσία κακοποιημένων ή εγκαταλελειμμένων ζώων, υποστηρίζοντας ότι η φροντίδα τους αποτελεί τη σημαντικότερη αποστολή της ζωής της.

Πηγή Ρeople