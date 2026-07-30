Η Mills, που είναι ενθουσιασμένη με το OnlyFans, πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση το 1966 με έναν δεύτερο ρόλο στην σαπουνόπερα του CBS «The Secret Storm».

Η ηθοποιός Donna Mills, διάσημη από τις σαπουνόπερες της δεκαετίας των 80s άνοιξε λογαριασμό το OnlyFans σε ηλικία 85 ετών.

Η τηλεοπτική Abby Cunningham του «Knots Landing» δήλωσε σε αποκλειστική της συνέντευξη στο Variety πως πάντα εκτιμούσε την σπουδαία στήριξη και ενθάρρυνση από τους φανς όλα αυτά τα χρόνια. Τα social media είναι μεν, ένας υπέροχος τρόπος για να παραμένεις σε επαφή αλλά είμαι ενθουσιασμένη για το OnlyFans επειδή προσφέρει τη δυνατότητα για μία πιο άμεση και προσωπική επαφή».

Η ηθοποιός θα μοιράζεται, όπως είπε η ίδια, στιγμές από την καθημερινότητά της, στιγμιότυπα πίσω από τις κάμερες και θα συνδέεται με τους φανς της με έναν πιο ουσιώδη τρόπο, γράφει στον λογαριασμό της στο OnlyFans.Αναφέρει ακόμα πως «είναι απλά μία ακόμα πλατφόρμα για να περάσεις ποιοτικό χρόνο με ανθρώπους που με έχουν στηρίξει καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου ενώ την ίδια ώρα θα παραμένω αληθινή».

«Αυτό δεν έχει να κάνει με το ποια είναι. Έχει να κάνει με το να δώσει στους επί χρόνια φανς της πρόσβαση στην προσωπικότητά της, το στιλ και τις στιγμές πίσω από τις κάμερες, που ήδη λατρεύουν» πρόσθεσε ο CEO του OnlyFans Creators INC, Andy Bachman. Πρόσθεσε πως η Donna «ήταν πάντα ατρόμητη και μπροστά από την εποχή της. Μου είπε, YOLO - ας το κάνουμε» και αυτό αποτυπώνει απόλυτα τη στάση της. Προσεγγίζει το OnlyFans με τους δικούς της όρους και δημιουργεί έναν χώρο που αισθάνεται αυθεντική και απόλυτα αληθινή με τον εαυτό της».

Ντεμπούτο το 1966

Η Mills πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση το 1966 με έναν δεύτερο ρόλο στην σαπουνόπερα του CBS «The Secret Storm». Ο ρόλος της ως Madeline Reeves στην σαπουνόπερα του ABC «General Hospital» της χάρισε ένα βραβείο Emmy για την εξαιρετική της ερμηνεία ως special guest σε δραματική σειρά. Επίσης εμφανίστηκε στις ταινίες «Joy», «Nope» και «Origin».

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Βέβαια δεν είναι η πρώτη του Χόλιγουντ που επιλέγει να ανοίξει λογαριασμό στο OnlyFans. Πρόσφατα η πρωταγωνίστρια του «American Pie» και «Scary Movie», η Shannon Elizabeth έκανε το ίδιο ανοίγοντας λογαριασμό στην πλατφόρμα τον Απρίλιο, Τις πρώτες 7 ημέρες κέρδισε πάνω από 1,2 εκατ. δολάρια.

Η ίδια είπε στο περιοδικό People ότι ένας από τους λόγους που μπήκε στο OnlyFans ήταν επειδή άρχισε να βαριέται να εργάζεται στο Χόλιγουντ, όπου άλλοι άνθρωποι είχαν τον έλεγχο και όριζαν την καριέρα της.

Η βραβευμένη με Emmy, πρωταγωνίστρια του «My Name Is Earl» και sex symbol των 90s, Jaime Pressly άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans λίγες εβδομάδες αργότερα, και εξήγησε πως αυτός είναι ένας ακόμα τρόπος για εκείνη ώστε να έχει καθημερινή άμεση επαφή με το κοινό της, [με τους δικούς μου όρους, τη δική μου δημιουργικότητα και τις δικές μου προθέσεις».

Με πληροφορίες του Variety