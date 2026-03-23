Απέκτησε το OnlyFans το 2018 και υπό την ιδιοκτησία του εξελίχθηκε σε φαινόμενο.

Ο Λεονίντ Ραντβίνσκι, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans πέθανε σε ηλικία 43 χρονών από καρκίνο, ανακοίνωσε η εταιρεία του.

Ο Ουκρανο-Αμερικανός επιχειρηματίας- γεννήθηκε στην Ουκρανία και μεγάλωσε στο Σικάγο- ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε τη βιομηχανία του περιεχομένου ενηλίκων, εισάγοντας ένα συνδρομητικό μοντέλο. Ο Ραντβίνσκι αγόρασε το 2018 τη Fenix International, τη μητρική εταιρεία του OnlyFans, από τον ιδρυτή της πλατφόρμας, Τιμ Στόουκλι. Διετέλεσε διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου της Fenix και ήταν ο κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών.

Υπό την ιδιοκτησία του, το OnlyFans μετατράπηκε από μια πλατφόρμα που κάποτε απόφευγε το άσεμνο περιεχόμενο σε ένα φαινόμενο μόνο για ενήλικες, έχοντας πάνω από 300 εκατομμύρια χρήστες και ετήσια έσοδα πάνω από δισεκατομμύριο δολάρια. Η δημοτικότητα της πλατφόρμας «εκτοξεύτηκε» κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Λίο Ραντβίνσκι. Πέθανε ειρηνικά έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο», δήλωσε εκπρόσωπος του OnlyFans. Ο θάνατος του 43χρονου αφήνει ερωτήματα για το ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας. Τις μετοχές του στη Fenix κατείχε το LR Fenix Trust από το 2024 και η περιουσία του υπολογίζεται σε περίπου 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes.

Τον περασμένο Ιανουάριο το Reuters έγραψε πως το OnlyFans διερευνούσε την πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην επενδυτική εταιρεία Architect Capital, στο πλαίσιο συμφωνίας που εκτιμούσε την αξία της εταιρείας σε περίπου 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πέρα από τη Fenix, ο Ραντβίνσκι διαχειριζόταν το Leo, ένα fund επενδυτικών κεφαλαίων που ίδρυσε το 2009, το οποίο επικεντρώνεται κυρίως σε επενδύσεις σε εταιρείες τεχνολογίας.