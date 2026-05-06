Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ, πρωτοπόρος των ειδήσεων της καλωδιακής τηλεόρασης.

Πέθανε την Τετάρτη ο πρωτοπόρος της τηλεόρασης και ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ, σύμφωνα με ανακοίνωση τους Turner Enterprises.

Ο γεννημένος στο Οχάιο Αμερικανός επιχειρηματίας, γνωστός με το παρωνύμιον «Το στόμα του Νότου» λόγω των όσων έλεγε ανοιχτά χωρίς φόβο, έχτισε τον κολοσσό του CNN το 1980, δημιούργησε τον πρώτο υπερσταθμό της καλωδιακής τηλεόρασης και δημοφιλή κανάλια για ταινίες και κινούμενα σχέδια.

Ο Τέρνερ ήταν επίσης ένας διεθνώς γνωστός ιστιοπλόος. Ένας φιλάνθρωπος που ίδρυσε το Ίδρυμα των Ηνωμένων Εθνών, ένας ακτιβιστής που επεδίωκε την παγκόσμια εξάλειψη των πυρηνικών όπλων και ένας οικολόγος που έγινε ένας από τους κορυφαίους γαιοκτήμονες στις ΗΠΑ. Έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επανεισαγωγή του βίσωνα στην αμερικανική δύση ενώ δημιούργησε ακόμη και το καρτούν Captain Planet για να εκπαιδεύσει τα παιδιά σε θέματα για το περιβάλλον.

Αλλά ήταν το θρασύ του όραμα για να μεταφέρει τις ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο σε όλον τον κόσμο που τον έκανε πραγματικά διάσημο. Το 1991, ο Τεντ Τέρνερ αναδείχθηκε από το περιοδικό ΤΙΜΕ, ως «Πρόσωπο της χρονιάς» για την επιρροή που άσκησε κάνοντας τους τηλεθεατές από 150 χώρες να παρακολουθήσουν live και να γίνουν μάρτυρες της ιστορίας, όπως έγραφε τότε το περιοδικό.

Ο Τέρνερ το 1996 πούλησε το δίκτυο, που δημιούργησε στην Time Warner έναντι 7,3 δισ. δολαρίων και αποχώρησε από τις τηλεοπτικές επιχειρήσεις αλλά συνέχισε να μιλά με περηφάνια για το CNN, αποκαλώντας το «το σπουδαιότερο επίτευγμα της ζωής του».

Μόλις έναν μήνα πριν τα 80ά του γενέθλια το 2018 ο Τεντ Τέρνερ αποκάλυψε ότι έπασχε από άνοια με σωμάτια Lewy (DLB) είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσο, η δεύτερη ή τρίτη πιο κοινή μορφή άνοιας.

Μετά τον θάνατο του πατέρα του το 1963, ο Τεντ Τέρνερ ανέλαβε τη διαχείριση της εταιρεία του, Turner Advertising και μετά από ένα δυναμικό rebranding δημιούργησε το «Turner Broadcasting».

Ήταν το τρίτος μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης στις ΗΠΑ, έχοντας στην κατοχή του πάνω από 20 εκατ. στρέμματα.

Υπήρξε τρεις φορές παντρεμένος. Τον Ιούνιο του 1960 παντρεύτηκε την Τζούλια (Τζουν) Γκέιλ Νάιε. Έμεινα παντρεμένοι μέχρι τον Φεβρουάριο του 1964, οπότε και πήραν διαζύγιο έχοντας αποκτήσει 2 παιδιά. Με τη δεύτερη σύζυγό του παντρεύτηκε λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούνιο του 1965. Με την Τζέιν Σίρλεϊ Σμιθ χώρισαν μετά από 3 παιδιά το 1988. Η τρίτη και τελευταία σύζυγός του ήταν η Τζέιν Φόντα. Παντρεύτηκαν στις 21 Δεκεμβρίου του 1991 και έμειναν μαζί για μια δεκαετία. Τον Μάιο του 2011 χώρισαν. Είχε πέντε παιδιά και 14 εγγόνια.