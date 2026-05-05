Ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος τιμήθηκε στη Βιέννη με το μετάλλιο Σεργκέι Σολόβιεφ.

Μια τεράστια διάκριση για το έργο του Γεράσιμου Παπαδόπουλου στη Βιέννη. Στον καθηγητή σεισμολογίας απονεμήθηκε το μετάλλιο Σεργκέι Σολόβιεφ, το οποίο δίνεται σε προσωπικότητες της Διεθνούς Επιστήμης που έχουν διακριθεί για τη μελέτη των φυσικών κινδύνων.

Στο συγκεκριμένο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών συμμετέχουν 20.000 επιστήμονες από όλο τον κόσμο και η τιμή πέρα από προσωπική είναι και εθνική.

