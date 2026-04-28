Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Σκιάθο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, καθώς έγινε αισθητή σε ευρύτερες περιοχές της χώρας ενώ σύμφωνα με αναφορές «ταρακουνήθηκε» και η Αττική.

Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τη Θεσσαλία αλλά και την Αττική ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί μικρότερης έντασης, μεγέθους 3,3 και 2,4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι ειδικοί παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι η μετασεισμική δραστηριότητα θεωρείται φυσιολογική.

Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

4,7 Ρίχτερ «ταρακούνησαν» την Σκιάθο - Αισθητή η δόνηση σε Θεσσαλία και Αττική

Ο σεισμός των 4.7 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 14: 12 την περιοχή της Σκιάθου προκαλώντας ανησυχία και στους κατοίκους του Βόλου, καθώς η ένταση ήταν μεγάλη και είχε διάρκεια σύμφωνα με το Magnesianews.gr. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος στα 12 χιλιόμετρα και το επίκεντρό της εντοπίζεται 7 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά της Σκιάθου.

«Στο πόδι» οι κάτοικοι μετά τον σεισμό – Συνεχίζονται οι μετασεισμοί

Αναστάτωση επικρατεί στο νησί της Σκιάθου μετά τον σεισμό σύμφωνα με το Magnesianews.gr. Ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους 3,3 και 2,5 Ρίχτερ, ενώ η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε με νέα δόνηση 2 Ρίχτερ στις 14:42, διατηρώντας την ανησυχία των κατοίκων. Παρά την έντονη κινητοποίηση, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, τραυματισμοί ή περιστατικά εγκλωβισμού. Οχήματα της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή και πραγματοποιούν περιπολίες, προκειμένου να επέμβουν άμεσα σε περίπτωση που χρειαστεί.