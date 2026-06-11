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Αμερικανός αναλυτής λέει όσα δεν… λέει ο Τραμπ.

Πρώτο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα το βράδυ της Πέμπτης ήταν η «συμφωνία» που ανακοίνωσε ο Τραμπ με το Ιράν.

Τι πραγματικά όμως έχει γίνει;

Η απάντηση από τον Αμερικανό αναλυτή Μαρκ Στόουν:

«Δεν πρόκειται για συμφωνία για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου... Στην πραγματικότητα, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης όπου και οι δύο πλευρές συμφωνούν να συζητήσουν τα δύσκολα ζητήματα που παραμένουν άλυτα, όπως το πυρηνικό ζήτημα».

«Έχω την αίσθηση, ολοένα και περισσότερο» συνεχίζει ο Μαρκ Στόουν, ότι «υπάρχει ο κόσμος του Τραμπ και μετά υπάρχει ο πραγματικός κόσμος».

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«…Και τόσο συχνά, επειδή είναι τόσο ισχυρός, αυτά τα δύο συγκρούονται».

Οι διπλωμάτες προσπαθούν εδώ και καιρό να «βρουν μια διέξοδο από αυτόν τον πόλεμο επιλογής που ξεκίνησε ο Πρόεδρος Τραμπ».

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέτρεψε μάλιστα αυτές τις προσπάθειες για μια συμφωνία που ήταν έτοιμη να υπογραφεί την περασμένη εβδομάδα, επιτιθέμενος στο Ιράν», συμπληρώνει ο Στόουν.

«Η συμφωνία που ήταν έτοιμη την περασμένη εβδομάδα μπορεί τώρα να είναι ξανά έτοιμη».