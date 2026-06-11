Τα χάσματα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μειώθηκαν σε τρία βασικά ζητήματα, αναφέρουν πηγές που επικαλείται το Axios.

Παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ, το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα επίσημα τουλάχιστον τους ισχυρισμούς του περί συμφωνίας.

Ωστόσο, τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες δήλωσαν στο Axios ότι τα βασικά κενά επιλύθηκαν κατά τη διάρκεια συνομιλιών μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και διαμεσολαβητών του Κατάρ την Τετάρτη. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης στην Τεχεράνη. Ο απεσταλμένος του Κατάρ, Αλί Αλ-Θαουάντι, και ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, εργάζονταν για να γεφυρώσουν τα χάσματα που παρέμενεν άλυτα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Fars: Καμία έγκριση ακόμα από το Ιράν

Το πρακτορείο Fars μεταδίδει πως το Ιράν από την πλευρά του δεν έχει ακόμη εγκρίνει κανένα κείμενο συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Μετά τους ισχυρισμούς του περί συμφωνίας σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, ο Μοχαμάντ Μποκμπέρ φέρεται να δήλωσε στην ιρανική τηλεόραση πως «ο Τραμπ δεν γνωρίζει τίποτα άλλο παρά κενά λόγια, και αυτό δεν έχει καμία επίδραση σε εμάς. Το Ιράν δεν θα υποχωρήσει από τη θέση του στις διαπραγματεύσεις».

Την ίδια ώρα τα διεθνή Μέσα κάνουν λόγο για τεράστια διπλωματική δραστηριότητα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε πως ο Μάρκο Ρούμπιο, ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ, ενεπλάκησαν και παραμένουν άμεσα εμπλεκόμενοι στη διπλωματία. Ως αποτέλεσμα - παρόλο που ο Τραμπ απειλούσε με νέα νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν - ήταν σαφές ότι αυτό που έκανε ήταν να προσπαθήσει να αποσπάσει κάποιο είδος παραχώρησης και να πιέσει περαιτέρω.

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Τα χάσματα

Σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, οι Καταριανοί και οι Ιρανοί πίστευαν την Τετάρτη ότι είχαν καταλήξει σε ένα συμφωνημένο κείμενο που θα αποδέχονταν και οι ΗΠΑ.

Οι πηγές ανέφεραν ότι τα χάσματα μειώθηκαν σε τρία βασικά ζητήματα:

- τον μηχανισμό αποδέσμευσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, το πιο σημαντικό ζήτημα για τους Ιρανούς.

- τις ρυθμίσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου κατάπαυσης του πυρός.

- το ζήτημα του τρόπου διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τη διάρκεια της 60ήμερης κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τις πηγές, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν σε αρκετές χώρες την Πέμπτη ότι οι συνομιλίες στην Τεχεράνη κατέληξαν σε κατ' αρχήν συμφωνία, αλλά εκκρεμεί ακόμα η τελική έγκριση του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Η ανάρτηση Τραμπ περί συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του το απόγευμα της Πέμπτης ενημέρωσε ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις κατά του Ιράν καθώς συμφώνησε με τους ηγέτες της χώρας. Σημείωσε ωστόσο ότι μέχρι να υπογράψουν συμφωνία με το Ιράν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε ισχύ.

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς κατά του Ιράν απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και στις λεπτομέρειες, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ,της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων» ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Πρόσθεσε ακόμα πως «ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της παρούσας συναλλαγής - Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».