Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση αποκλιμάκωση στις αγορές ενέργειας, με το αμερικανικό αργό και το Μπρεντ να υποχωρούν κατά περίπου 3%, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τον γεωπολιτικό κίνδυνο στη Μέση Ανατολή.

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι αμερικανικές αγορές την Πέμπτη, με τη Wall Street να αντιδρά θετικά στην αιφνιδιαστική απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ακυρώσει τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο κατά 738 μονάδες ή 1,5%, ενώ ενδοσυνεδριακά τα κέρδη του άγγιξαν τις 895 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 1,1% και ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά 1,5%, με τις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών να πρωταγωνιστούν στην ανοδική κίνηση.

Η αλλαγή του κλίματος ήρθε μετά από ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να ματαιώσει τις προγραμματισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, επικαλούμενος πρόοδο στις διπλωματικές επαφές και συμφωνία σε βασικά σημεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Όπως ανέφερε, ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία και να ανακοινωθεί η ημερομηνία υπογραφής της.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση αποκλιμάκωση στις αγορές ενέργειας, με το αμερικανικό αργό και το Μπρεντ να υποχωρούν κατά περίπου 3%, καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν τον γεωπολιτικό κίνδυνο στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα, η αβεβαιότητα είχε ενταθεί μετά από προηγούμενη ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, στην οποία προειδοποιούσε για επικείμενη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν και έκανε λόγο για σχέδια ελέγχου στρατηγικών πετρελαϊκών υποδομών, προκαλώντας άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και νευρικότητα στις χρηματαγορές.

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Παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επενδυτές συνέχισαν να αξιολογούν και τα τελευταία στοιχεία για την αμερικανική οικονομία. Ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 1,1% τον Μάιο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,4%, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις.