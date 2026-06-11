Η ώρα και o τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις κατά του Ιράν καθώς συμφώνησε με τους ηγέτες της χώρας.

Σημείωσε ωστόσο ότι μέχρι να υπογράψουν συμφωνία με το Ιράν ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε ισχύ.

«Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, ως Πρόεδρος των ΗΠΑ, ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς κατά του Ιράν απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο ιδέας όσο και στις λεπτομέρειες, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ,της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων» ανέφερε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Πρόσθεσε ακόμα πως «ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της παρούσας συναλλαγής - Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

Οι απειλές Τραμπ και η νέα υπαναχώρηση

Αυτή δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί, δίνει εντολή για βομβαρδισμούς, παράλληλα μιλά για «συμφωνία που είναι κοντά» και τελικά υπαναχωρεί στον πόλεμο του Ιράν. Ωστόσο είναι μία από τις σπάνιες φορές που τουλάχιστον κατά τα δικά του λεγόμενα όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει σε ένα προσχέδιο του μνημονίου κατανόησης.

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Ο ίδιος στην ανάρτησή του μιλά εξάλλου για συμφωνία στα ανώτατα κλιμάκια του Ιράν - υπονοώντας τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ προφανώς- αλλά και τις χώρες διαμεσολαβητές. Την Τετάρτη ωστόσο, από το Οβάλ γραφείο και εν μέσω σκληρών - για μία ακόμα φορά- απειλών κατά του Ιράν αποκαλούσε τους ηγέτες του Ιράν «ηλίθιους».

«Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου το Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν εξαντληθεί!) πολύ σκληρά απόψε» είχε απειλήσει νωρίτερα επίσης με ανάρτησή του ο Τραμπ.

«Κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία των πετρελαϊκών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, η οποία λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για την ίδια τη χώρα όσο και για τις ΗΠΑ».

Άμεση ήταν η απάντηση του υπουργείου Άμυνας του Ιράν που δεσμεύτηκε για σκληρά αντίποινα σε περίπτωση που ο Τραμπ πραγματοποιήσει τις απειλές του.

Τα τρία χάσματα

Παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ, το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα επίσημα τουλάχιστον τους ισχυρισμούς του περί συμφωνίας. Ωστόσο, τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες δήλωσαν στο Axios ότι τα βασικά κενά επιλύθηκαν κατά τη διάρκεια συνομιλιών μεταξύ Ιρανών αξιωματούχων και διαμεσολαβητών του Κατάρ την Τετάρτη.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης στην Τεχεράνη. Ο απεσταλμένος του Κατάρ, Αλί Αλ-Θαουάντι, και ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, εργάζονταν για να γεφυρώσουν τα χάσματα που παρέμενεν άλυτα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Σύμφωνα με τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες, οι Καταριανοί και οι Ιρανοί πίστευαν την Τετάρτη ότι είχαν καταλήξει σε ένα συμφωνημένο κείμενο που θα αποδέχονταν και οι ΗΠΑ.

Οι πηγές ανέφεραν ότι τα χάσματα μειώθηκαν σε τρία βασικά ζητήματα:

- Ο μηχανισμός αποδέσμευσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, το πιο σημαντικό ζήτημα για τους Ιρανούς.

- Οι ρυθμίσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου κατάπαυσης του πυρός.

- Το ζήτημα του τρόπου διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κατά τη διάρκεια της 60ήμερης κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με τις πηγές, Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν σε αρκετές χώρες την Πέμπτη ότι οι συνομιλίες στην Τεχεράνη κατέληξαν σε κατ' αρχήν συμφωνία, αλλά εκκρεμεί ακόμα η τελική έγκριση του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Με πληροφορίες του Axios