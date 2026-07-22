Η χρωστική ουσία χρησιμοποιήθηκε ως ιχνηθέτης, ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να παρακολουθούν την πορεία και την ανάμειξη του επεξεργασμένου θαλασσινού νερού κατά τη διάρκεια του πειράματος.

Τον Αύγουστο του 2025, ένα ερευνητικό σκάφος στον Κόλπο του Μέιν πραγματοποίησε ένα πρωτοποριακό επιστημονικό πείραμα, απελευθερώνοντας περίπου 62.500 λίτρα διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου (καυστικής σόδας) στα νερά του ωκεανού. Την ίδια στιγμή, ένα έντονο ροζ νέφος χρωστικής εξαπλώθηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, προκαλώντας την εντύπωση ότι επρόκειτο για περιβαλλοντικό ατύχημα.

Ωστόσο, το έντονο ροζ χρώμα ήταν απολύτως σκόπιμο. Η χρωστική ουσία χρησιμοποιήθηκε ως ιχνηθέτης, ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να παρακολουθούν την πορεία και την ανάμειξη του επεξεργασμένου θαλασσινού νερού κατά τη διάρκεια του πειράματος.

Η δοκιμή αποτέλεσε το πρώτο ομοσπονδιακά εγκεκριμένο πείραμα ανοικτής θάλασσας στις Ηνωμένες Πολιτείες για την εφαρμογή της μεθόδου ενίσχυσης της αλκαλικότητας των ωκεανών (Ocean Alkalinity Enhancement – OAE), μιας τεχνικής που εξετάζεται ως πιθανό εργαλείο για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης οξίνισης των θαλασσών και την ενίσχυση της απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα από τους ωκεανούς.

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Woods Hole (WHOI), στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος LOC-NESS (Locking Ocean Carbon in the Northeast Shelf and Slope). Στόχος του ήταν να απαντηθεί το κρίσιμο επιστημονικό ερώτημα κατά πόσο η ελεγχόμενη αύξηση της αλκαλικότητας του θαλασσινού νερού μπορεί να ενισχύσει την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης οξίνισης των ωκεανών.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η δοκιμή σχεδιάστηκε για να συλλεχθούν πραγματικά δεδομένα πεδίου σχετικά με τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης τεχνικής σε συνθήκες ανοικτής θάλασσας, πέρα από τα ελεγχόμενα πειράματα που πραγματοποιούνται σε εργαστηριακό περιβάλλον.

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Πώς η καυστική σόδα μπορεί να βοηθήσει τους ωκεανούς να απορροφούν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα

Σήμερα, οι ωκεανοί απορροφούν περίπου το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η συγκέντρωση CO₂ στο θαλασσινό νερό, τόσο αυξάνεται και η οξύτητά του, με σοβαρές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Η οξίνιση δυσκολεύει τον σχηματισμό κελυφών από ανθρακικό ασβέστιο σε οργανισμούς όπως τα στρείδια, τα μύδια, τα κοράλλια και το πλαγκτόν, απειλώντας την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η τεχνική της ενίσχυσης της αλκαλικότητας των ωκεανών (Ocean Alkalinity Enhancement – OAE) θεωρείται από την επιστημονική κοινότητα μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Παρότι θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει μέρος των λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι ειδικοί τονίζουν ότι απαιτείται ακόμη εκτεταμένη έρευνα πριν μπορέσει να εφαρμοστεί σε μεγάλη ή εμπορική κλίμακα.

Στο πείραμα που πραγματοποιήθηκε στον Κόλπο του Μέιν, οι ερευνητές απελευθέρωσαν σταδιακά στην επιφάνεια της θάλασσας αραιωμένο διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (καυστικής σόδας). Η ουσία αυτή αντιδρά με το διοξείδιο του άνθρακα που βρίσκεται ήδη διαλυμένο στο νερό, μετατρέποντάς το σε διττανθρακικά ιόντα (bicarbonate), την πιο σταθερή και άφθονη μορφή αποθήκευσης άνθρακα στο θαλάσσιο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ωκεανοί θα μπορούσαν να δεσμεύουν μεγαλύτερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για μεγάλο χρονικό διάστημα, περιορίζοντας τόσο την ατμοσφαιρική συγκέντρωσή του όσο και τις επιπτώσεις της οξίνισης στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Παράλληλα με την καυστική σόδα, οι ερευνητές απελευθέρωσαν και μια έντονη ροζ χρωστική ουσία (ροδαμίνη), η οποία λειτούργησε ως ιχνηθέτης. Χάρη σε αυτήν, ένα δεύτερο ερευνητικό σκάφος μπορούσε να παρακολουθεί με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο το επεξεργασμένο θαλασσινό νερό αναμειγνυόταν με τα γύρω ύδατα. Καθ' όλη τη διάρκεια του εξάωρου πειράματος, οι επιστήμονες κατέγραφαν συνεχώς το pH, την αλκαλικότητα και άλλες χημικές παραμέτρους του νερού.

Η επιστημονική βάση της μεθόδου ενισχύεται και από μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Climate Change, σύμφωνα με την οποία η αύξηση της αλκαλικότητας των ωκεανών θα μπορούσε να εξελιχθεί σε σημαντική στρατηγική απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα αξιολογηθούν πλήρως οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα αναπτυχθούν αξιόπιστες μέθοδοι επαλήθευσης και θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις μιας πιθανής εφαρμογής σε μεγάλη κλίμακα.

Γιατί οι επιστήμονες πραγματοποίησαν το πείραμα στον ανοιχτό ωκεανό

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες έρευνες για την ενίσχυση της αλκαλικότητας των ωκεανών περιορίζονταν σε προσομοιώσεις μέσω υπολογιστών, εργαστηριακά πειράματα και δοκιμές μικρής κλίμακας σε παράκτιες περιοχές. Το πείραμα στον Κόλπο του Μέιν αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα, καθώς επέτρεψε στους επιστήμονες να μελετήσουν τη συμπεριφορά της μεθόδου σε πραγματικές συνθήκες ανοικτής θάλασσας, όπου τα θαλάσσια ρεύματα, οι παλίρροιες και τα οικοσυστήματα είναι πολύ πιο σύνθετα.

Το ερευνητικό πρόγραμμα χρειάστηκε χρόνια προετοιμασίας προτού λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA). Παράλληλα, οι ερευνητές συνεργάστηκαν στενά με αλιείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ρυθμιστικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να εξηγήσουν τους στόχους του εγχειρήματος και τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί. Καθ' όλη τη διάρκεια του πειράματος, ειδικοί παρατηρητές παρακολουθούσαν την παρουσία θαλάσσιων θηλαστικών στην περιοχή, ενώ οι επιστήμονες πραγματοποιούσαν συνεχείς μετρήσεις της χημικής σύστασης του νερού, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξεπεραστούν τα προβλεπόμενα περιβαλλοντικά όρια. Ο Κόλπος του Μέιν θεωρείται ιδανική περιοχή για τέτοιου είδους δοκιμές, καθώς φιλοξενεί σημαντικές αλιευτικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα οστρακοειδών, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται ήδη από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και τις μεταβολές στη χημεία των ωκεανών. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι αλλαγές στην κυκλοφορία των θαλάσσιων ρευμάτων έχουν μέχρι σήμερα περιορίσει την έντονη οξίνιση της περιοχής, ωστόσο οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτή η φυσική «προστασία» ενδέχεται να μην διατηρηθεί στο μέλλον.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι το πείραμα δεν είχε ως στόχο να αποδείξει πως η μέθοδος μπορεί ήδη να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα για την απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα. Αντίθετα, επιδίωξε να επιβεβαιώσει τα θεωρητικά μοντέλα, να βελτιώσει τις τεχνικές παρακολούθησης και να διαπιστώσει εάν η ενίσχυση της αλκαλικότητας των ωκεανών μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια και να εφαρμοστεί με ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες.

Μια ελπιδοφόρα τεχνολογία

Η ενίσχυση της αλκαλικότητας των ωκεανών συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς θα μπορούσε να συμβάλει τόσο στην απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα όσο και στη μείωση της οξίνισης των θαλασσών. Σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα που απαιτούν υπόγεια αποθήκευση, μεγάλο μέρος του άνθρακα παραμένει διαλυμένο στο θαλασσινό νερό με τη μορφή διττανθρακικών ιόντων, όπου μπορεί να αποθηκευτεί για χιλιάδες χρόνια ως μέρος του φυσικού κύκλου του άνθρακα. Παρ' όλα αυτά, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες. Χρειάζεται να διερευνηθούν οι πιθανές επιπτώσεις από την επαναλαμβανόμενη εφαρμογή της μεθόδου στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στη χημεία των ωκεανών και στις τροφικές αλυσίδες, εφόσον εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα. Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν το κόστος, τις ενεργειακές απαιτήσεις και τον αξιόπιστο υπολογισμό της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που αφαιρείται μόνιμα από την ατμόσφαιρα. Η επιστημονική κοινότητα τονίζει ότι τεχνολογίες όπως η ενίσχυση της αλκαλικότητας των ωκεανών μπορούν να αποτελέσουν συμπληρωματικό εργαλείο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πηγή: timesofindia.indiatimes.com