Οι σημαντικές ανακαλύψεις δεν συμβαίνουν πάντα σε απομακρυσμένα τροπικά δάση ή σε ανεξερεύνητες ερημιές. Μερικές φορές βρίσκονται σε οικεία μέρη που οι άνθρωποι προσπερνούν κάθε μέρα χωρίς δεύτερη σκέψη.

Αυτό που φαίνεται ως ένα συνηθισμένο νεκροταφείο στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αποδείχθηκε ότι φιλοξενεί μία από τις πιο αξιοσημείωτες ανακαλύψεις επικονιαστών των τελευταίων ετών. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ εντόπισαν περίπου 5,5 εκατομμύρια «μέλισσες των ορυχείων» που ζουν κάτω από το νεκροταφείο East Lawn στην Ιθάκα της Νέας Υόρκης.

Αυτή η τεράστια υπόγεια συνάθροιση γηγενών μελισσών ενδέχεται να λαμβάνει χώρο για περισσότερο από έναν αιώνα, επιβιώνοντας χάρη στο ανέγγιχτο έδαφος και τις ευνοϊκές συνθήκες για την κατασκευή φωλιών.

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η ανακάλυψη αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας των παραγνωρισμένων βιοτόπων, ενώ εκτιμούν πως θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τη διατήρηση των ευάλωτων πληθυσμών επικονιαστών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές από την απώλεια ενδιαιτημάτων, τα φυτοφάρμακα και την κλιματική αλλαγή.

Η κρυμμένη «μητρόπολη» κάτω από ένα νεκροταφείο της Νέας Υόρκης

Η ανακάλυψη επικεντρώνεται στην κοινή μέλισσα των ορυχείων (Andrena regularis), ένα αυτόχθον είδος της Βόρειας Αμερικής που φωλιάζει κάτω από το έδαφος. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στα εδάφη του νεκροταφείου ζουν μεταξύ 3 και 8 εκατομμυρίων μελισσών, με τα 5,5 εκατομμύρια να αποτελούν τον μέσο όρο των εκτιμήσεων. Τα έντομα καταλαμβάνουν περίπου 6 στρέμματα κάτω από το νεκροταφείο East Lawn, δημιουργώντας αυτό που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες γνωστές συναθροίσεις μελισσών που φωλιάζουν στο έδαφος που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι ερευνητές του Κορνέλ παρατήρησαν ασυνήθιστα μεγάλους αριθμούς μελισσών να βγαίνουν από το νεκροταφείο κάθε άνοιξη. Η περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε μια εντυπωσιακή συγκέντρωση υπόγειων φωλιών κρυμμένων κάτω από το χώμα.

Σε αντίθεση με τις κοινές μελιτοφόρες μέλισσες, οι μέλισσες των ορυχείων είναι μοναχικά έντομα. Κάθε θηλυκό σκάβει και συντηρεί τη δική του φωλιά, γεννώντας αυγά και αποθηκεύοντας γύρη κάτω από το έδαφος για τους απογόνους του. Δεν υπάρχει βασίλισσα ούτε δομή κυψέλης.

Το εξαιρετικό με την περίπτωση της Ιθάκα δεν είναι η παρουσία μιας γιγαντιαίας αποικίας, αλλά το γεγονός ότι εκατομμύρια μεμονωμένες μέλισσες επέλεξαν να φωλιάσουν στο ίδιο σημείο. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι η συνάθροιση περιλαμβάνει περίπου τόσες μέλισσες όσες θα βρίσκονταν σε 140 έως 200 κυψέλες μελιτοφόρων μελισσών.

Ένα καταφύγιο ενός αιώνα για τους επικονιαστές

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η συνάθροιση φωλιάσματος ενδέχεται να υπάρχει από τις αρχές της δεκαετίας του 1900. Ιστορικά αρχεία δείχνουν ότι το είδος Andrena regularis έχει καταγραφεί στο νεκροταφείο East Lawn για περισσότερο από έναν αιώνα.

Το νεκροταφείο παρέχει διάφορες συνθήκες που το καθιστούν ιδανικό βιότοπο. Το έδαφος έχει καλή αποστράγγιση και σκάβεται εύκολα, οι χώροι υφίστανται ελάχιστη αναστάτωση και η έκθεση σε φυτοφάρμακα είναι περιορισμένη. Σε αντίθεση με τις γεωργικές εκτάσεις ή τις αστικές ζώνες που μεταβάλλονται συχνά, τα νεκροταφεία παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτα για γενιές.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτή η σταθερότητα επέτρεψε σε αμέτρητες γενιές μελισσών να επιστρέφουν στους ίδιους χώρους φωλιάσματος χρόνο με τον χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι ένα καταφύγιο επικονιαστών που μπορεί να επιβίωσε απαρατήρητο για πάνω από 100 χρόνια.

Η σημασία της ανακάλυψης εκτείνεται πολύ πέρα από ένα μεμονωμένο νεκροταφείο. Οι περισσότεροι άνθρωποι συνδέουν τους επικονιαστές με τις μελιτοφόρες μέλισσες, ωστόσο η πλειονότητα των ειδών άγριας μέλισσας είναι μοναχικά και πολλά φωλιάζουν υπογείως. Αυτές οι γηγενείς μέλισσες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επικονίαση αγριολούλουδων, δέντρων και αγροτικών καλλιεργειών, αλλά οι βιότοποί τους συχνά λαμβάνουν ελάχιστη προστασία.

Η «συνάθροιση» της Ιθάκα αποδεικνύει πόσο σημαντικές μπορούν να είναι οι ανέγγιχτες τοποθεσίες για τη διατήρηση υγιών πληθυσμών μελισσών. Υποδηλώνει επίσης ότι άλλοι σημαντικοί βιότοποι επικονιαστών ενδέχεται να υπάρχουν σε παραγνωρισμένα μέρη, όπως νεκροταφεία, πάρκα, λιβάδια και εγκαταλελειμμένα χωράφια.

Για τους οικολόγους, η τοποθεσία προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν τι συμβαίνει όταν ένας γηγενής πληθυσμός μελισσών αφήνεται να ευδοκιμήσει για γενιές χωρίς σημαντική ανθρώπινη παρέμβαση.

Ένας απρόσμενος σύμμαχος για την τοπική γεωργία

Το νεκροταφείο βρίσκεται κοντά στους οπωρώνες του Κορνέλ, όπου οι μηλιές και άλλες δενδροκαλλιέργειες ανθίζουν κάθε άνοιξη. Οι μέλισσες των ορυχείων εμφανίζονται κατά την ίδια περίοδο, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα αποτελεσματικούς επικονιαστές.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο τεράστιος υπόγειος πληθυσμός ενδέχεται να συνεισφέρει στην επικονίαση των γειτονικών οπωρώνων εδώ και δεκαετίες. Οι γηγενείς μέλισσες είναι συχνά εξαιρετικά αποτελεσματικές επειδή μπορούν να παραμένουν ενεργές σε πιο δροσερό καιρό και να μεταφέρουν τη γύρη πιο αποτελεσματικά σε σχέση με κάποια άλλα είδη.

Καθώς οι ανησυχίες για τη μείωση των πληθυσμών των επικονιαστών παγκοσμίως αυξάνονται, η κατανόηση και η προστασία των γηγενών μελισσών γίνεται όλο και πιο σημαντική για την παραγωγή τροφίμων και την υγεία του οικοσυστήματος.

Οι αυξανόμενες απειλές για τις μέλισσες που φωλιάζουν στο έδαφος

Αν και ο πληθυσμός του νεκροταφείου φαίνεται σήμερα υγιής, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι μέλισσες που φωλιάζουν στο έδαφος παραμένουν ευάλωτες σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Αμερικής. Η καταστροφή των βιοτόπων, η αστική ανάπτυξη, η εντατική γεωργία και η χρήση φυτοφαρμάκων έχουν μειώσει τις κατάλληλες περιοχές φωλιάσματος για πολλά είδη.

Σε αντίθεση με τις εκτρεφόμενες μελιτοφόρες μέλισσες, οι μοναχικές μέλισσες δεν μπορούν απλώς να μεταφερθούν αλλού εάν εξαφανιστεί ο βιότοπός τους. Εξαρτώνται από συγκεκριμένες συνθήκες εδάφους. Εάν μια έκταση ασφαλτοστρωθεί, υποστεί έντονη διαμόρφωση τοπίου ή διαταραχθεί με άλλον τρόπο, ολόκληροι πληθυσμοί μπορούν να αφανιστούν.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η συνάθροιση στο νεκροταφείο East Lawn μπορεί να μην είχε επιβιώσει ποτέ εάν η περιοχή είχε υποστεί σημαντική οικιστική ή εμπορική ανάπτυξη κατά τον περασμένο αιώνα. Η επιβίωσή της υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης βιοτόπων που μπορεί να φαίνονται συνηθισμένοι, αλλά υποστηρίζουν μια εξαιρετική βιοποικιλότητα.

Η φύση κρύβει ακόμα εκπλήξεις

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες πτυχές της ανακάλυψης είναι το μέρος όπου συνέβη. Το νεκροταφείο βρίσκεται κοντά σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο και έχει δεχθεί επισκέψεις από αμέτρητους ανθρώπους με την πάροδο των ετών. Κι όμως, ένας από τους μεγαλύτερους γνωστούς πληθυσμούς γηγενών μελισσών παρέμενε κρυμμένος κάτω από την επιφάνεια.

Το εύρημα λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι επιστήμονες έχουν ακόμη πολλά να μάθουν για τους επικονιαστές και τους βιότοπους από τους οποίους εξαρτώνται. Δείχνει επίσης ότι οι σημαντικές οικολογικές ανακαλύψεις δεν συμβαίνουν πάντα σε απομακρυσμένα τροπικά δάση ή σε ανεξερεύνητες ερημιές. Μερικές φορές «κρύβονται» σε οικεία μέρη που οι άνθρωποι προσπερνούν κάθε μέρα χωρίς δεύτερη σκέψη.

Τι ελπίζουν να μάθουν στη συνέχεια οι επιστήμονες

Οι ερευνητές συνεχίζουν να μελετούν τη συνάθροιση των μελισσών για να κατανοήσουν πώς παρέμεινε σταθερή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ελπίζουν ότι η τοποθεσία θα αποκαλύψει νέες πτυχές σχετικά με τη συμπεριφορά φωλιάσματος, τη δυναμική του πληθυσμού και τις απαιτήσεις των γηγενών μελισσών.

Αυτά τα μαθήματα θα μπορούσαν να αποδειχθούν ανεκτίμητα καθώς οι οικολόγοι εργάζονται για την αναστροφή της τάσης μείωσης των επικονιαστών σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική. Η ανακάλυψη αυξάνει επίσης την πιθανότητα να υπάρχουν και άλλες μεγάλες συναθροίσεις μελισσών που περνούν απαρατήρητες αλλού.

Προς το παρόν, το νεκροταφείο East Lawn αποτελεί μια απροσδόκητη ιστορία επιτυχίας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Κάτω από τα ήσυχα εδάφη του βρίσκεται μια ακμάζουσα υπόγεια πόλη εκατομμυρίων μελισσών που έχει αντέξει για πάνω από έναν αιώνα, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο πώς μπορούν να ευδοκιμήσουν οι γηγενείς επικονιαστές όταν τους παρέχεται ο βιότοπος που χρειάζονται.

Πηγή: The Times of India