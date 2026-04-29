Κόπηκε στην Τροία τον 3ο αιώνα π.Χ., το αντικείμενο ίσως είχε ταφεί ως δώρο προς τους νεκρούς. Οι αρχαιολόγοι δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς κατέληξε στη σύγχρονη Γερμανία.

Όταν ένας 13χρονος μαθητής ανακάλυψε ένα μικρό νόμισμα σε ένα χωράφι στα περίχωρα του Βερολίνου, ήξερε ότι είχε πέσει πάνω σε κάτι ξεχωριστό. Όμως μόλις οι επιστήμονες ανέλυσαν το αντικείμενο, συνειδητοποίησαν την πραγματική του σημασία. Κομμένο τον 3ο αιώνα π.Χ. στην πόλη της Τροίας, που βρίσκεται στη σημερινή δυτική Τουρκία, το χάλκινο νόμισμα είναι το πρώτο αρχαίο ελληνικό εύρημα που έχει ποτέ ανασκαφεί στη γερμανική πρωτεύουσα.

Ο έφηβος έδειξε το εύρημά του σε ερευνητές κατά τη διάρκεια επίσκεψης τον Νοέμβριο του 2025 στο Petri Berlin, ένα διαδραστικό αρχαιολογικό εργαστήριο που έχει χτιστεί πάνω στα θεμέλια ενός μεσαιωνικού λατινικού σχολείου.

«Κανείς δεν ήξερε ακριβώς τι ήταν, επειδή ήταν τόσο μικρό», λέει στο περιοδικό Smithsonian ο Γενς Χένκερ, αρχαιολόγος της Αρχής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Βερολίνου. «Ήταν όμως ξεκάθαρο ότι επρόκειτο για κάτι παλιό».

Ένας νομισματολόγος ταυτοποίησε το εύρημα ως τρωικό νόμισμα, χρονολογημένο περίπου μεταξύ 281 και 261 π.Χ. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εμπρόσθια όψη απεικονίζει την Αθηνά, τη θεά του πολέμου και της σοφίας, με κορινθιακό κράνος, ενώ η πίσω όψη δείχνει τη θεότητα με κάλυμμα κεφαλής (καλάθος), κρατώντας στο δεξί χέρι δόρυ και στο άλλο ένα αδράχτι.

Αρχικά, οι ειδικοί δεν ήταν σίγουροι αν το νόμισμα είχε χαθεί από κάποιον σύγχρονο συλλέκτη στο Σπάνταου, μια συνοικία στο δυτικό Βερολίνο, ή αν είχε εναποτεθεί στο έδαφος πιο κοντά στην εποχή κατασκευής του. Σύντομα όμως ο Χένκερ συνειδητοποίησε ότι το χωράφι όπου βρέθηκε το νόμισμα ήταν γνωστή αρχαιολογική τοποθεσία.

Ανασκαφές στις δεκαετίες του 1950 και του 1970 έδειξαν ότι η περιοχή χρησιμοποιούνταν ως νεκροταφείο, πιθανώς ήδη από την πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (περίπου 800–450 π.Χ.) και για αιώνες μετά. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται κεραμικά θραύσματα, ένα χάλκινο κουμπί και ένα εξάρτημα θήκης σλαβικού μαχαιριού.

Με διάμετρο 12 χιλιοστά, το πρόσφατα ανακαλυφθέν νόμισμα είναι σημαντικά μικρότερο από ένα αμερικανικό δεκάλεπτο. Ο Χένκερ εκτιμά ότι, λόγω του μεγέθους του, το νόμισμα είχε μικρή αξία για τους γερμανόφωνους λαούς που ζούσαν στην περιοχή εκείνη την εποχή. Χωρίς σύστημα νομίσματος, αυτές οι φυλές αντιμετώπιζαν τα ξένα νομίσματα κυρίως ως πηγή αργύρου, χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων.

Αρχαία νομίσματα που δεν λιώθηκαν για επαναχρησιμοποίηση έχουν συνήθως βρεθεί σε ταφικούς χώρους, γεγονός που δείχνει ότι «τοποθετούνταν στους τάφους ως ένα είδος ταφικού δώρου», λέει ο Χένκερ στη Deutsche Welle. «Αυτό φαίνεται σαν ένα αναμνηστικό που χρησιμοποιούνταν για να θυμούνται κάτι—ίσως ακόμη και μια εμπειρία στη ζωή κάποιου».

Το πώς ακριβώς ταξίδεψε το νόμισμα από την Τροία στο Βερολίνο παραμένει άγνωστο. Αν και αυτό είναι το πρώτο τέτοιου είδους εύρημα στην πόλη, ο Χένκερ αναφέρει ότι έχουν βρεθεί αρχαία ελληνικά νομίσματα και αλλού στη Γερμανία. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα έχουν ανακαλυφθεί αντικείμενα που εισήχθησαν από την περιοχή αυτή της Ευρώπης, όπως κεχριμπάρι που χρησιμοποιήθηκε σε κοσμήματα.

Οι γερμανικές φυλές δεν άφησαν γραπτά αρχεία. Ωστόσο, ένα βιβλίο γύρω στο 320 π.Χ. του Έλληνα ναυτικού Πυθέα προσφέρει ενδείξεις επαφών μεταξύ αυτών των λαών και του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Αν και το πρωτότυπο κείμενο έχει χαθεί, ανασυνθέσεις βασισμένες σε μεταγενέστερες ιστορίες δείχνουν ότι ο Πυθέας κατέγραψε τα ταξίδια του στις Βρετανικές Νήσους και στις ακτές του Ατλαντικού της Ευρώπης.

«Οι Έλληνες γνώριζαν, φυσικά, ότι οι Ευρωπαίοι έβλεπαν προς τον ωκεανό, έναν αγκαλιαστικό ωκεανό που πολλοί πίστευαν ότι περιέβαλλε τον γνωστό κόσμο», έγραψε ο αρχαιολόγος Μπάρι Ου. Κάνλιφ. «Γνώριζαν επίσης ότι από κάπου σε αυτό το μυστηριώδες όριο προέρχονταν κασσίτερος, κεχριμπάρι και χρυσός».

Ο Πυθέας, ωστόσο, ήταν ο πρώτος Έλληνας που ταξίδεψε πέρα από τον «γνωστό κόσμο» και κατέγραψε όσα είδε. Τα ευρήματά του αμφισβήτησαν την εικόνα των κατοίκων αυτών των περιοχών ως «βαρβάρων», οπότε οι Έλληνες «τον απέρριψαν κάπως εκείνη την εποχή», λέει ο Χένκερ στο Smithsonian. «Έλεγαν: “Το επινοεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αληθινό.”»

Προς το παρόν, ο Χένκερ και οι συνεργάτες του μπορούν μόνο να κάνουν υποθέσεις για το πώς εξελίχθηκε το ταξίδι του νομίσματος. Το εμπόριο είναι μία πιθανή εξήγηση, αλλά ο Χένκερ προτείνει επίσης ότι οι αρχαίοι Έλληνες ίσως στρατολογούσαν γερμανικούς πληθυσμούς ως στρατιώτες, όπως έκαναν αιώνες αργότερα οι Ρωμαίοι.

«Έχουμε χρονικές περιόδους, ειδικά στην Εποχή του Σιδήρου, όπου παρατηρούμε μείωση πληθυσμού και δεν ξέρουμε πού πήγαν οι άνθρωποι», λέει ο Χένκερ. «Ξαφνικά εξαφανίζονται. Ίσως πήγαν στους Έλληνες και εντάχθηκαν στις στρατιωτικές τους δυνάμεις». Ωστόσο, διευκρινίζει: «Αυτό δεν είναι καν υπόθεση. Είναι απλώς μια ιδέα».

πηγή: smithsonianmag