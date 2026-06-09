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Ο οδηγός του φλεγόμενου οχήματος κατάφερε να απομακρυνθεί έγκαιρα.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας το απόγευμα της Τρίτης (09/06) στο ύψος του Βελεστίνου, όταν φορτηγό που κινούταν στο ρεύμα προς Λαμία ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, με 15 πυροσβέστες και 6 οχήματα να σπεύδουν για την κατάσβεση της φωτιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2064403979753107464

Η Τροχαία έκλεισε προσωρινά το ρεύμα προς Λαμία, ενώ διενεργούνται έρευνες για τα αίτια κάτω από τα οποία το φορτηγό εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει έγκαιρα από το όχημα ελαφρά τραυματίας.

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Δείτε το βίντεο:

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