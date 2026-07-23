Νέα ψηφιακή διαδικασία εισάγεται για τις προσλήψεις εργαζομένων που καλύπτουν επείγουσες ανάγκες, με διάρκεια απασχόλησης έως δύο ημέρες την εβδομάδα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω της ειδικής εφαρμογής «Ergani» για κινητές συσκευές και θα συνδέεται απευθείας με το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Η διαδικασία

Στο πρώτο βήμα, ο εργοδότης εισέρχεται στην εφαρμογή «Ergani» χρησιμοποιώντας τα ίδια στοιχεία πρόσβασης που διαθέτει για το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ. Στη συνέχεια επιλέγει τη «Ψηφιακή Αναγγελία Πρόσληψης για κάλυψη επειγουσών αναγκών» και καταχωρίζει τα βασικά στοιχεία της εργασιακής σχέσης και τους ουσιώδεις όρους απασχόλησης.

Εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο που έχει απασχοληθεί ξανά στην ίδια επιχείρηση, ο εργοδότης μπορεί να αξιοποιήσει τη δυνατότητα προσυμπλήρωσης των στοιχείων από προηγούμενη πρόσληψη, επιταχύνοντας τη διαδικασία.

Αμέσως μετά την υποβολή της πρότασης πρόσληψης, ο εργαζόμενος λαμβάνει σχετική ειδοποίηση. Μέσω της εφαρμογής myErgani ενημερώνεται για τους όρους εργασίας, τους αποδέχεται και επιβεβαιώνει τα προσωπικά του στοιχεία. Στην περίπτωση αλλοδαπού εργαζομένου απαιτείται επιπλέον η επισύναψη των αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ενώ για ανήλικο εργαζόμενο απαιτείται το βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου.

Αφού ο εργαζόμενος ολοκληρώσει την αποδοχή, ο εργοδότης λαμβάνει νέα ειδοποίηση και προχωρά στην οριστικοποίηση της ψηφιακής αναγγελίας. Με την οριστικοποίηση γίνονται αυτόματα στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τρεις ενέργειες: η αναγγελία έναρξης εργασίας, η δήλωση του ωραρίου εργασίας και η δήλωση λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

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Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της εργασίας. Εκπρόθεσμες υποβολές δεν επιτρέπονται. Εάν υπάρξει αλλαγή στα δηλωθέντα στοιχεία ή στο ωράριο, ο εργοδότης οφείλει να την υποβάλει εγκαίρως και ο εργαζόμενος πρέπει να την αποδεχθεί εκ νέου.

Σε περίπτωση που η εργασία τελικά δεν πραγματοποιηθεί, ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει την αναγγελία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει πριν από την έναρξη του δηλωμένου ωραρίου.

Αν, τέλος, ένας εργαζόμενος εντοπιστεί να εργάζεται χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη ψηφιακή αναγγελία, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται για την αδήλωτη εργασία.