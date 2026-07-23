Το να αφήσει κανείς το αυτοκίνητό του εκτεθειμένο στον ήλιο για αρκετές ώρες είναι σχεδόν αναπόφευκτο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μετατρέπουν σε λίγα λεπτά την καμπίνα ενός αυτοκινήτου σε «φούρνο». Δοκιμές δείχνουν ποια ηλιοπροστασία αποδίδει καλύτερα και ποιες λύσεις μπορούν να μειώσουν ουσιαστικά τη θερμοκρασία στο εσωτερικό.

Η εξωτερική προστασία υπερέχει

Το να αφήσει κανείς το αυτοκίνητό του εκτεθειμένο στον ήλιο για αρκετές ώρες είναι σχεδόν αναπόφευκτο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, οι συνέπειες δεν περιορίζονται μόνο στην έντονη δυσφορία που προκαλεί μια υπερθερμασμένη καμπίνα.

Το ταμπλό, το τιμόνι, τα καθίσματα και οι υπόλοιπες επιφάνειες αναπτύσσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που επιταχύνει τη φθορά των υλικών και αυξάνει σημαντικά τον χρόνο που χρειάζεται το σύστημα κλιματισμού για να επαναφέρει το εσωτερικό σε φυσιολογικά επίπεδα.

Οι δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί από ειδικούς οργανισμούς δείχνουν ότι η πιο αποτελεσματική λύση είναι η εξωτερική ηλιοπροστασία του παρμπρίζ. Το βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι σταματά μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας πριν αυτή περάσει μέσα από το γυαλί.

Έτσι, η θερμότητα δεν εγκλωβίζεται στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία της καμπίνας να παραμένει αισθητά χαμηλότερη σε σύγκριση με οποιαδήποτε εσωτερική λύση.

Παρότι απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο για την τοποθέτηση και την αφαίρεσή της, η αποτελεσματικότητά της είναι τέτοια ώστε θεωρείται η καλύτερη επιλογή για όσους σταθμεύουν καθημερινά σε υπαίθριους χώρους χωρίς σκίαση.

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Τι προσφέρουν οι εσωτερικές ηλιοπροστασίες

Οι αναδιπλούμενες ηλιοπροστασίες που τοποθετούνται στο εσωτερικό του παρμπρίζ εξακολουθούν να αποτελούν την πιο διαδεδομένη επιλογή. Είναι οικονομικές, εύκολες στη χρήση και περιορίζουν σημαντικά την έκθεση του ταμπλό και του τιμονιού στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Ωστόσο, επειδή το γυαλί έχει ήδη απορροφήσει μεγάλο μέρος της θερμότητας πριν αυτή ανακλαστεί από την εσωτερική επιφάνεια της ηλιοπροστασίας, η συνολική μείωση της θερμοκρασίας δεν είναι τόσο μεγάλη όσο στην περίπτωση της εξωτερικής κάλυψης.

Σημαντική συμβολή έχουν επίσης οι πιστοποιημένες αντηλιακές μεμβράνες στα παράθυρα. Εκτός από τον περιορισμό της θερμότητας που εισέρχεται στην καμπίνα, φιλτράρουν μεγάλο μέρος της υπεριώδους ακτινοβολίας, προστατεύοντας τόσο τους επιβάτες όσο και τα υλικά του εσωτερικού από τον αποχρωματισμό και τη γήρανση. Όταν συνδυάζονται με ηλιοπροστασία στο παρμπρίζ, μπορούν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις συνθήκες μέσα στο όχημα.

Οι σωστές συνήθειες κάνουν τη διαφορά

Η ηλιοπροστασία από μόνη της δεν αρκεί πάντα. Οι ειδικοί συνιστούν, όταν υπάρχει η δυνατότητα, να επιλέγεται θέση στάθμευσης κάτω από δέντρα ή σε στεγασμένους χώρους, ακόμη και αν χρειάζεται λίγη περισσότερη απόσταση μέχρι τον προορισμό. Η διαφορά στη θερμοκρασία της καμπίνας μπορεί να είναι εντυπωσιακή.

Παράλληλα, πριν ενεργοποιηθεί ο κλιματισμός, καλό είναι να ανοίγουν για λίγα δευτερόλεπτα οι πόρτες ή τα παράθυρα ώστε να απομακρυνθεί ο υπερθερμασμένος αέρας που έχει εγκλωβιστεί στο εσωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί πιο αποδοτικά και χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Η χρήση καλύμματος στο τιμόνι ή στα καθίσματα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δερμάτινες επιφάνειες, συμβάλλει επίσης στη μείωση της θερμοκρασίας των σημείων που έρχονται σε άμεση επαφή με τον οδηγό και τους επιβάτες.

Η σωστή ηλιοπροστασία δεν αποτελεί απλώς θέμα άνεσης. Βοηθά στη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου, περιορίζει τη φθορά των υλικών, μειώνει την καταπόνηση του κλιματισμού και κάνει την καθημερινή χρήση του οχήματος πολύ πιο ευχάριστη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Για όσους σταθμεύουν συστηματικά σε ανοιχτούς χώρους, η επιλογή μιας ποιοτικής εξωτερικής ηλιοπροστασίας αποδεικνύεται η πιο αποτελεσματική και συμφέρουσα λύση μακροπρόθεσμα.