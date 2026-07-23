Για να γιορτάσει τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

O Χάρι Πότερ επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες για μία μόλις εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, η πρώτη ταινία του... μαγικού franchise, Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος (Harry Potter and the Sorcerer's Stone), επιστρέφει στα σινεμά για να γιορτάσει την 25η επέτειο από την κυκλοφορία της το 2001.



Η ταινία θα προβληθεί παγκοσμίως την εβδομάδα 27 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου, και θα περιλαμβάνει 12 λεπτά backstage ακυκλοφόρητου υλικού.

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Επίσης, την ίδια εβδομαδα, θα επιστρέψουν στη μεγάλη οθόνη και οι οκτώ ταινίες του Χάρι Πότερ, με την προπώληση των εισιτηρίων να ξεκινάει στις 31 Ιουλίου.

Η ταινία Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος, σε σκηνοθεσία Κρις Κολόμπους, έκανε πρεμιέρα στις 16 Νοεμβρίου 2001 και μας πρωτοσύστησε τον Ντάνιελ Ράντκλιφ ως Χάρι Πότερ. Στο πλευρό του συμμετείχαν οι Ρούπερτ Γκριντ ως Ρον και η Έμα Γουάτσον ως Ερμιόνη.



Σημειώνεται ότι οι προβολές είναι μέρος των ετήσιων εορτασμών Back To Hogwarts που λαμβάνουν χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Η 25η επέτειος της πρώτης ταινίας Χάρι Πότερ, έρχεται πριν από τη νέα τηλεοπτική προσαρμογή του HBO, η οποία είναι προγραμματισμένη να κάνει πρεμιέρα την ημέρα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου). Η πρώτη του σεζόν θα προσαρμόσει επίσης την πρώτη ιστορία των βιβλίων της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.



