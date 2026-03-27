Οι φαν είδαν το τρέιλερ της νέας σειράς Χάρι Πότερ και έχουν πολλά να πουν...

Το πρώτο τρέιλερ για τη νέα τηλεοπτική σειρά του Χάρι Πότερ κυκλοφόρησε πριν λίγα 24ωρα, διχάζοντας τους θαυμαστές του μικρού μάγου.

Η νέα σειρά θα κάνει πρεμιέρα στο HBO τα Χριστούγεννα του 2026 και είναι η τελευταία προσαρμογή του φαινομένου της σειράς βιβλίων της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ με την ίδια να υπογράφει την εκτελεστική παραγωγή.

Η συγγραφέας δήλωσε πολύ «χαρούμενη» με το teaser trailer της σειράς, γράφοντας στο Χ: «Θα είναι απίστευτο. Είμαι τόσο χαρούμενη γι' αυτό».

{https://youtu.be/RIu4sFKGi6E?si=wFf8d4bJH7KtHIH8}

Το tweet της Ρόουλινγκ ήρθε ως απάντηση σε έναν θαυμαστή που είπε ότι το teaser «φαίνεται καταπληκτικό», προσθέτοντας: «Δεν μπορώ να περιμένω, και όπως φαίνεται σε μένα, ούτε ο υπόλοιπος κόσμος μπορεί».

It's going to be incredible. I'm so happy with it. — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 26, 2026

Ωστόσο, αρκετοί θαυμαστές δεν φαίνεται να συμμερίζονται τη χαρά της Ρόουλινγκ. Πολλοί έχουν παρατηρήσει ήδη εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ της νέας σειράς του HBO και της εμβληματικής σειράς ταινιών – με τα κοστούμια, τη σκηνογραφία και τον διάλογο να είναι αισθητά παρόμοια με εκείνα της ταινίας του 2001. Και ενώ για κάποιους αυτό δεν έχει σημασία, άλλοι δεν βρίσκουν λόγο ύπαρξης της σειράς, από τη στιγμή που αποτελεί αντιγραφή των ταινιών Χάρι Πότερ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν μερικά σχόλια που λένε ότι «είναι σαν να έχουν κυριολεκτικά απλά κολλήσει νέους ηθοποιούς πάνω στους αρχικούς των ταινιών».

«Φαίνεται καλοφτιαγμένο, αλλά μοιάζει ανατριχιαστικά με τις ταινίες. Κάποιες εικόνες και λήψεις φαίνονται σχεδόν πανομοιότυπες. Αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι… ποιο είναι το νόημα;», αναφέρει ένας θαυμαστής.

I just don’t understand why this needed a remake https://t.co/zsdZd2WQZU March 26, 2026

Άλλοι διαφώνησαν με την επιλογή των ηθοποιών, αναφέροντας ότι θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους συμμετέχοντες στη σειρά να μπορέσουν να χτίσουν πάνω στις ερμηνείες: «Θα είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστείς το εξαιρετικό καστ των αυθεντικών ταινιών».

Παράλληλα, υπήρξαν και θαυμαστές που υποστήριξαν την επερχόμενη σειρά, προβλέποντας ότι θα προσελκύσει νέο κοινό στο σύμπαν του Χάρι Πότερ: «Το τρέιλερ υποδηλώνει ότι είναι τουλάχιστον καλοφτιαγμένο. Υπάρχει επίσης σωρός υλικού που δεν μπορούσε να χωρέσει στις ταινίες. Ο Χάρι Πότερ είναι ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο και αυτό πιθανότατα θα προσελκύσει ένα μεγάλο κοινό από περίεργους millennials/Gen Z και νεότερους θεατές που μπορεί να μην έχουν ασχοληθεί με τις αυθεντικές ταινίες που είναι τώρα "παλιές" ταινίες».

Call it unnecessary all you want.



I’m watching this as soon as it’s out. https://t.co/XNiMPS50YD — george (@StokeyyG2) March 25, 2026

Όπως έχει γίνει γνωστό, κάθε σεζόν της σειράς αναμένεται να προσαρμόσει ένα βιβλίο Χάρι Πότερ. Παρά το γεγονός ότι διάφοροι τίτλοι της HBO κάνουν πρεμιέρα με νέα επεισόδια σε ετήσια βάση, η τηλεοπτική σειρά του Χάρι Πότερ δεν φαίνεται ότι θα έχει αυτή την πολυτέλεια.

«Πρέπει να το ισορροπήσεις. Για μερικές από τις μεγαλύτερες σειρές όπως το Harry Potter ή το House of the Dragon, ή το The Last of Us, θα ήταν ωραίο να τις έχουμε σε ετήσια βάση. Αλλά από την άποψη της παραγωγής, απλά δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι απλώς παίρνουν το χρόνο τους και κάθονται. Αυτές οι εκπομπές είναι περίπλοκες να γίνουν. Για να επαναφέρεις μια σειρά σε ετήσια βάση, πρέπει να ξεκινήσεις από την αρχή με ανθρώπους που ξέρουν πώς να το κάνουν», εξήγησε το αφεντικό του ΗΒΟ, Casey Bloys.

Έτσι, με την πρώτη σεζόν του Χάρι Πότερ να κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβριο, αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε την δεύτερη σεζόν πριν το 2028.