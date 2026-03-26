H πολυαναμενόμενη σειρά Χάρι Πότερ θα κυκλοφορήσει τα Χριστούγεννα του 2026.

To HBO αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ για τη νέα σειρά «Χάρι Πότερ», που θα κάνει πρεμιέρα τις ημέρες των Χριστουγέννων του 2026.

Όσοι έχουν δει την πρώτη ταινία Χάρι Πότερ ή έχουν διαβάσει τα βιβλία της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ, θα αναγνωρίσουν αρκετές στιγμές στο τρέιλερ που πιάνει το νήμα από την αρχή. Ξεκινά δείχνοντας τον Χάρι να ζει σε μια μικρή αποθήκη κάτω από τις σκάλες στο σπίτι των Ντάρσλι και να δέχεται μπούλινγκ από τον ξάδελφό του Ντάντλεϊ και τη θεία του — μέχρι που λαμβάνει την επιστολή αποδοχής του στο Χόγκουαρτς. Στη συνέχεια βλέπουμε τον Χάγκριντ να εξηγεί στον Χάρι τον Μαγικό Κόσμο και να αποκαλύπτει κάποιες πληροφορίες για τους γονείς του που έχουν πεθάνει. Με τις αποσκευές του στοιβαγμένες στο καρότσι του, ο Χάρι τρέχει μέσα από την πύλη στην Πλατφόρμα 9 για να επιβιβαστεί στο Χόγκουαρτς Εξπρές.

Στο τρένο κάθεται με την Ερμιόνη και τον Ρον ο οποίος τον ρωτάει «Είσαι πραγματικά ο Χάρι Πότερ;». Σε πλάνα του βίντεο βλέπουμε ακόμα την τριάδα να εξερευνά το Χόγκουαρτς, τον Χάρι να ξετυλίγει μια σκούπα Quidditch, την Τζάνετ ΜακΤιρ ως καθηγήτρια Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, ενώ έχουμε και γρήγορες ματιές στον Ντάμπλντορ, τον Σνέιπ, τον Ντράκο Μαλφόι, τον κύριο Όλιβαντερ, το Καπέλο Επιλογής και άλλα.

{https://youtu.be/RIu4sFKGi6E?si=wfsWcB3sGi0uxhly}

Ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν πρωταγωνιστεί ως ο νεαρός Χάρι Πότερ, με τον Άλαστερ Στάουτ ως Ρον Ουέσλι και την Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ.

Τις προηγούμενες μέρες, το ΗΒΟ είχε δώσει μία πρώτη ματιά του Χάρι Πότερ με τη στολή του Χόγκουαρτς! Η φωτογραφία, που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα της σειράς στο Instagram, δείχνει τον Χάρι από πίσω καθώς περπατάει προς το γήπεδο του κουίντιτς φορώντας έναν κόκκινο και χρυσό μανδύα, που αντιπροσωπεύει τον οίκο του Γκρίφιντορ στο Χόγκουαρτς. Μπροστά του βρίσκεται μια μεγάλη ομάδα μαθητών που μπαίνουν στο γήπεδο, με σημαίες για το Γκρίφιντορ και το Χάφλπαφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σειρά αποτελεί μια πιστή τηλεοπτική προσαρμογή των μυθιστορημάτων της Ρόουλινγκ, με κάθε σεζόν να αντιστοιχεί και σε ένα βιβλίο της λογοτεχνικής σειράς. Οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν εμβληματικές στιγμές να ζωντανεύουν, από τις μαγικές αίθουσες διδασκαλίας μέχρι το επιβλητικό γήπεδο Κουίντιτς.

Γυρισμένη στα στούντιο Warner Bros. Studios Leavesden στο Ηνωμένο Βασίλειο, η σειρά έχει showrunner την Φρανσέσκα Γκάρνινερ και σκηνοθέτη τον Μαρκ Μάιλοντ του Succession. Επίσης, η ίδια η συγγραφέας του Χάρι Πότερ, συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός.